Įdiek Iceshrimp vienu spustelėjimu.
Decentralizuotas „ActivityPub“ socialinis tinklas, sukurtas naudojant „.NET“, pakeičiantis „Misskey“ su greitesne, efektyvesne užpakaline sistema.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Iceshrimp
„Iceshrimp.NET“ yra visiškai perrašyta „Iceshrimp fediverse“ serverio versija, pakeičianti originalų „Node.js“ rinkinį moderniu „.NET“ pagrindu ir „Blazor WebAssembly“ sąsaja. Rezultatas – federacinis socialinis tinklas, veikiantis su „ActivityPub“, naudojantis žymiai mažiau atminties ir procesoriaus resursų nei „Misskey“ šeimos serveriai, išliekant visiškai suderinamam su platesniu fediverse tinklu.
Savarankiškai hostinant „Iceshrimp“ savo VPS serveryje, tavo bendruomenė, turinys ir moderavimo politika išlieka tavo kontrolėje – be algoritmizuotų srautų, be reklamos ir be priklausomybės nuo platformos. Su „Mastodon“ suderinama API taip pat leidžia vartotojams naudoti mėgstamas mobiliąsias ir žiniatinklio programas.
Pagrindinės Iceshrimp savybės
ActivityPub federacija
Natūraliai jungiasi su „Mastodon“, „Misskey“, „Pleroma“ ir likusiu fediversu, kad tavo vartotojai galėtų sekti ir bendrauti tūkstančiuose nepriklausomų serverių.
Su Mastodon suderinama API
Tiesioginis populiarių „Mastodon“ klientų, tokių kaip „Elk“, „Phanpy“, „Ice Cubes“ ir „Tusky“, palaikymas reiškia, kad vartotojai gali toliau naudoti programėles, kurias jau mėgsta.
Efektyvus .NET backend
Visiškai nauja .NET pagrindinė sistema yra žymiai greitesnė ir efektyviau naudoja išteklius nei „Misskey“ šeimos serveriai, todėl mažesni VPS planai tampa tinkami federaciniam talpinimui.
Konfigūruojama vieša peržiūra
Tik HTML vieša peržiūra leidžia atsijungusiems lankytojams naršyti vietinį turinį, neatskleidžiant visos kliento programėlės, su detaliais valdikliais, kas rodoma.
Įgaliotieji atsiuntimo ir blokavimo sąrašai
Integruotas palaikymas autorizuotam duomenų gavimui, blokavimo arba leidimo sąrašų federacijos režimams ir konfigūruojamas parašo patvirtinimas suteikia administratoriams galingus moderavimo įrankius.
Migracija iš Iceshrimp-JS
Gerai palaikomas atnaujinimo kelias reiškia, kad esamos „Iceshrimp-JS“ instancijos gali pereiti prie naujos užpakalinės sistemos neprarasdamos paskyrų, įrašų ar sekimų.
Kodėl verta naudoti Iceshrimp Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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