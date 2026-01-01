Įdiek Jellyfin vienu spustelėjimu.
Nemokamas ir atvirojo kodo medijos serveris, skirtas transliuoti tavo asmeninę filmų, TV laidų ir muzikos biblioteką į bet kurį įrenginį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Jellyfin
Jellyfin yra pirmaujantis nemokamas ir atvirojo kodo medijos serveris – bendruomenės valdoma alternatyva Plex ir Emby, be jokių mokamų lygių, sekimo ir pardavėjo priklausomybės. Jis transliuoja tavo asmeninę medijos kolekciją į telefonus, planšetinius kompiuterius, stacionarius kompiuterius, išmaniuosius televizorius ir specialias programėles, skirtas Roku, Android TV, Apple TV ir Fire TV, su automatiniu metaduomenų gavimu ir aparatine įranga pagreitintu perkodavimu.
Jellyfin talpinimas VPS serveryje suteikia tau prieigą prie tavo medijos bibliotekos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę iš bet kurios pasaulio vietos, su dedikuotu pralaidumu vienu metu transliuojamiems srautams ir be priklausomybės nuo tavo namų interneto ryšio. Tavo medija, žiūrėjimo istorija ir naudotojo nuostatos lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių prenumeratos mokesčių.
Pagrindinės Jellyfin savybės
Techninės įrangos transkodavimas
„Intel Quick Sync“, „NVIDIA NVENC“ ir VA-API spartinimas leidžia sklandžiai transkoduoti realiuoju laiku įrenginiams, kurie negali atkurti šaltinio formato natūraliai.
Tiesioginė TV ir DVR
Prijunk tinklo imtuvus, tokius kaip HDHomeRun ar M3U šaltinius, kad galėtum žiūrėti ir įrašyti tiesiogines transliacijas tiesiogiai per „Jellyfin“ sąsają.
Daugiaplatformės programėlės
Vietinės programėlės, skirtos Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV ir Apple TV, leidžia bet kuriam namų įrenginiui pasiekti medijos biblioteką be naršyklės.
Kelių naudotojų leidimai
Sukurk atskiras paskyras šeimos nariams su individualiomis bibliotekomis, tėvų kontrole ir turinio reitingavimo filtrais kiekvienam vartotojui.
SyncPlay sesijos
Žiūrėk tą patį turinį vienu metu su nuotoliu esančiais draugais ar šeima, naudojant sinchronizuotą atkūrimą ir bendrą eilę.
Kodėl verta naudoti Jellyfin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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