Įdiek HumHub vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo įmonės socialinis tinklas ir intraneto platforma, skirta privačioms komandų bendruomenėms kurti.
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Ką gali kurti su HumHub
„HumHub“ yra atvirojo kodo įmonės socialinio tinklo platforma, leidžianti organizacijoms kurti privačias, savarankiškai talpinamas intraneto bendruomenes. Ji sujungia pažįstamą socialinių tinklų patirtį – veiklos srautus, erdves (grupių kanalus), tiesioginius pranešimus, naudotojų profilius ir pranešimus – su vidinės komandos platformos valdymo ir privatumo reikalavimais. Skirtingai nei talpinamos alternatyvos, tokios kaip „Slack“ ar „Microsoft Teams“, „HumHub“ veikia visiškai jūsų infrastruktūroje, be jokių mokesčių už naudotoją ar duomenų, paliekančių jūsų serverius.
Sukurta remiantis moduline architektūra, „HumHub“ siūlo daugiau nei 100 nemokamų ir „Premium“ modulių prekyvietę, apimančią vikius, kalendorius, užduočių valdymą, apklausas, failų dalijimąsi ir LDAP / „Active Directory“ autentifikavimą – todėl ji pritaikoma prie specifinių bet kurios komandos ar organizacijos bendradarbiavimo poreikių.
Pagrindinės HumHub savybės
Erdvės ir kanalai
Organizuok bendruomenes skirtose erdvėse – kiekviena su savo veiklos srautu, nariais, failais ir moduliais – komandoms, skyriams ar projektams.
100+ nemokamų modulių
Išplėskite funkcionalumą su prekyvietės moduliais, apimančiais wiki, kalendorius, apklausas, užduočių lentas, failų dalijimąsi ir vaizdo skambučius – dauguma jų prieinami nemokamai.
LDAP ir SSO
Autentifikuokite vartotojus naudodami LDAP, Active Directory, SAML arba socialines paskyras, centralizuodami tapatybės valdymą su esama katalogų infrastruktūra.
REST API prieiga
Pilna REST API leidžia integruoti „HumHub“ su išorinėmis programomis, automatizuoti vartotojų teikimą ir kurti pasirinktines darbo eigas platformos pagrindu.
Pasirenkamos temos
Taikyk individualizuotas temas ir firminį stilių, kad atitiktų tavo organizacijos vizualinį identitetą, įskaitant logotipus, spalvas ir CSS perrašymus, nekeičiant pagrindinių failų.
Kodėl verta naudoti HumHub Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Buzz
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Apache Answer
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