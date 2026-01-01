Įdiek Meilisearch vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo paieškos sistema, sukurta naudojant Rust, kuri pateikia klaidoms atsparius rezultatus greičiau nei per 50 milisekundžių.
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Ką gali kurti su Meilisearch
Meilisearch yra žaibiškai greita, atvirojo kodo paieškos sistema, sukurta naudojant Rust, kuri pateikia tinkamus rezultatus greičiau nei per 50 ms su integruotu rašybos klaidų toleravimu, fasetais pagrįstu filtravimu ir pritaikomu reitingavimu – visa tai per paprastą REST API. Ji veikia iš karto su išmaniaisiais numatytaisiais nustatymais, todėl lengva pridėti galingą paiešką el. prekybos parduotuvėms, dokumentacijos svetainėms ir SaaS programoms.
Meilisearch talpinimas savo VPS serveryje suteikia tau dedikuotą procesorių ir atmintį nuosekliam veikimui greičiau nei per 50 ms esant apkrovai, neribotą dokumentų indeksavimą už fiksuotą kainą ir visišką saugumo bei konfigūracijos kontrolę, nepriklausant nuo valdomos paieškos paslaugos.
Pagrindinės Meilisearch savybės
Iki 50 ms rezultatai
„Rust“ pagrindu veikiantis variklis grąžina paieškos rezultatus greičiau nei per 50 milisekundžių net ir ieškant tarp milijonų dokumentų.
Integruota rašybos klaidų tolerancija
Vartotojai randa tai, ko jiems reikia, net ir su rašybos klaidomis – nereikia jokios konfigūracijos, norint aktyvuoti išmanųjį rašybos klaidų taisymą.
Fasadinis filtravimas
Galingi filtrai ir aspektai leidžia vartotojams patikslinti paieškos rezultatus pagal kategoriją, kainą, žymą ar bet kurį pasirinktinį atributą.
Paprastas REST API
Išsamūs SDK, skirti JavaScript, Python, PHP, Go ir kitoms, palengvina integraciją bet kokiai technologijų platformai.
Realaus laiko indeksavimas
Dokumentų galima ieškoti iš karto juos pridėjus, be jokių atstatymo vėlavimų ar rankinio indekso atnaujinimo.
Kodėl verta naudoti Meilisearch Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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