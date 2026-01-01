Įdiek MetaMCP vienu spustelėjimu.
Vieningas MCP agregatorius ir šliuzas, leidžiantis tau valdyti, kurti ir atskleisti visus tavo MCP serverius per vieną galinį tašką.
Rinkis VPS planą MetaMCP
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.
Ką gali kurti su MetaMCP
MetaMCP yra atvirojo kodo MCP (Model Context Protocol) tarpinis serveris, kuris sujungia kelis MCP serverius į vieną, unifikuotą galinį tašką. Jis leidžia tau grupuoti serverius į vardų sritis, taikyti middleware spartos ribojimui ir stebėjimui, ir atverti galinius taškus su autentifikavimu – visa tai nekeičiant tavo esamų MCP klientų.
Savo VPS serveryje talpindamas MetaMCP, tu įgyji visišką kontrolę savo AI įrankių infrastruktūrai. Prijunk bet kurį MCP klientą (Cursor, Claude Desktop ar pasirinktinius agentus) prie vieno valdomo šliuzo, laikyk paslaptis serverio pusėje ir plėsk savo įrankių ekosistemą, nerekonfigūruodamas kiekvieno kliento, kai keičiasi serveriai.
Pagrindinės MetaMCP savybės
MCP serverio agregavimas
Sujunk bet kokį skaičių STDIO arba HTTP MCP serverių į vieną vieningą galinį tašką, prie kurio tavo klientai gali prisijungti.
Namespace darbo sritys
Sugrupuok MCP serverius į izoliuotas vardų sritis ir vienu spustelėjimu pakeisk visus įrankių rinkinius galiniam taškui.
API rakto autentifikavimas
Apsaugokite galinius taškus autentifikavimu nešėjo žetonu, kad tik įgalioti klientai ir agentai galėtų pasiekti tavo įrankius.
Integruotas MCP Inspektorius
Patikrink ir derink savo MetaMCP galinius taškus vietoje, naudodamas išsaugotas serverio konfigūracijas, kad įsitikintum, jog viskas veikia tinkamai.
Middleware pagalba
Naudoti įskiepių tarpinę programinę įrangą užklausų dažnio ribojimui, stebimumui ir saugumui visam apibendrintam MCP srautui.
SSO ir OAuth
„OpenID Connect“ teikėjų palaikymas įgalina įmonės vieningąjį prisijungimą kartu su vietiniu „Better Auth“ seansų valdymu.
Kodėl verta naudoti MetaMCP Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.
Atrask daugiau programų diegimui
Visual Studio Code Server
Paleisk „Visual Studio Code“ savo naršyklėje bet kurRinktis
1Backend
Savarankiškai talpinama platforma dirbtinio intelekto programėlėms kurti su mikropaslaugomis ir mikrofrontaisRinktis
Adminer
Visų funkcijų duomenų bazių valdymo sąsaja, palaikanti 11+ duomenų bazių sistemųRinktis