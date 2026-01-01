Įdiek ImmuDB vienu spustelėjimu.
Nekintama, apsaugota nuo klastojimo duomenų bazė su kriptografiniu patvirtinimu, užtikrinanti audituojamą duomenų vientisumą.
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Ką gali kurti su ImmuDB
ImmuDB yra atvirojo kodo, nekeičiama duomenų bazė, parašyta Go kalba, kuri išsaugo visą duomenų pakeitimų istoriją. Kiekvienas įrašas yra kriptografiškai patvirtinamas, todėl neįmanoma pakeisti ar ištrinti įrašų nepastebėjus – taip savaime gaunamas klastojimui atsparus audito žurnalas.
Diegiama kaip atskiras serveris, ImmuDB palaiko rakto-vertės, SQL ir dokumentų duomenų modelius ir pateikiama su integruota žiniatinklio konsole duomenų naršymui ir vartotojų valdymui. Savarankiškas talpinimas suteikia tau visišką jautrių audito žurnalų, atitikties įrašų ir operacijų istorijos kontrolę tavo infrastruktūroje be jokių išorinių priklausomybių.
Pagrindinės ImmuDB savybės
Klastojimui atspari saugykla
Kiekvienas įrašas yra susietas per kriptografines maišos funkcijas, todėl bet koks pakeitimas ar ištrynimas yra nedelsiant aptinkamas klientų ar auditorių.
Kelių modelių palaikymas
Užklauskite duomenis naudodami rakto-vertės, SQL arba dokumentų sąsajas – visos dalijasi tuo pačiu nekintamu saugojimo varikliu be schemos migracijų tarp modelių.
Integruota žiniatinklio konsolė
Integruota žiniatinklio sąsaja 8080 prievade leidžia tau naršyti duomenų bazes, vykdyti SQL užklausas ir valdyti vartotojus neįdiegiant papildomų įrankių.
Kriptografinis patvirtinimas
Klientai gali savarankiškai patikrinti bet kokios perskaitytos vertės vientisumą, naudodami Merkle medžio įrodymus, panaikindami poreikį aklai pasitikėti serveriu.
Pilna audito istorija
Visos kiekvieno rakto versijos saugomos visam laikui, suteikiant atitikties užtikrinimo komandoms ir auditoriams visą, patikrinamą atsakomybės grandinę kiekvienam duomenų taškui.
Kodėl verta naudoti ImmuDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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