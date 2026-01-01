Įdiek Ant Media Server CE vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo medijos serveris, užtikrinantis itin greitą WebRTC, RTMP, SRT ir HLS srautinį perdavimą su integruotu administratoriaus skydeliu.
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Ką gali kurti su Ant Media Server CE
„Ant Media Server Community Edition“ yra atvirojo kodo srautinio perdavimo variklis, sukurtas itin mažos delsos tiesioginiam vaizdo įrašui. Jis priima srautą per RTMP, SRT ir WebRTC ir transliuoja srautus žiūrovams per WebRTC (apie 0,5 s delsa), HLS, CMAF LL-HLS, DASH ir RTSP – visa tai iš vieno serverio. Integruotas administratoriaus skydelis leidžia tau valdyti srautus, konfigūruoti programas ir stebėti ryšius be išorinių įrankių.
Savarankiškas talpinimas tavo nuosavame VPS reiškia jokių mokesčių už srautą, jokių trečiųjų šalių platformų apribojimų ir visišką tavo auditorijos duomenų nuosavybę. Nesvarbu, ar kuri telemedicinos platformą, e. mokymosi klasę, tiesioginį aukcioną ar sporto transliaciją, „Ant Media Server“ suteikia tau paruoštą gamybai pagrindą, kurį visiškai kontroliuoji.
Pagrindinės Ant Media Server CE savybės
Itin maža delsa WebRTC
Priimkite ir atkurkite srautus su mažesniu nei 0,5 sekundės vėlavimu nuo galo iki galo, naudojant WebRTC, ir mėgaukitės interaktyviomis vaizdo transliacijomis realiuoju laiku.
Daugiaprotokolinis įkėlimas
Galima priimti tiesiogines transliacijas iš OBS, FFmpeg, IP kamerų ir bet kokio RTMP, SRT ar WebRTC suderinamo šaltinio be papildomos konfigūracijos.
HLS ir CMAF pristatymas
Transliuokite srautus naudodami standartinius HLS ir CMAF LL-HLS, kad žiūrovai bet kuriame įrenginyje ar CDN galėtų žiūrėti be papildinių.
Integruotas administratoriaus valdymo skydelis
Valdyk srautines programas, tikrink aktyvias sesijas ir konfigūruok serverio nustatymus per integruotą žiniatinklio konsolę 5080 prievade.
Įrašymas ir VOD
Automatiškai įrašyk tiesiogines transliacijas į MP4 arba HLS ir pateik jas kaip turinį pagal pareikalavimą iš to paties serverio.
Kodėl verta naudoti Ant Media Server CE Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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