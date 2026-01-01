Įdiek Wanderer vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama takų duomenų bazė ir GPX takelių tvarkyklė, skirta žygeiviams, dviratininkams ir nuotykių ieškotojams gamtoje.
Rinkis VPS planą Wanderer
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wanderer
Wanderer yra savarankiškai talpinama takų duomenų bazė ir lauko veiklos sekiklis, skirtas žygeiviams, dviratininkams, alpinistams ir visiems, kurie tyrinėja pėsčiomis ar ratais. Įkelk GPX takelius, registruok viršukalnes ir kelio taškus, naršyk aukščio profilius ir peržiūrėk visus savo takus interaktyviame žemėlapyje – savo serveryje be prenumeratos ar duomenų dalijimosi su trečiosiomis šalimis.
Privatus takų saugojimas VPS serveryje reiškia, kad tavo maršrutai, vietos ir veiklos istorija lieka tavo kontrolėje. Wanderer integruojasi su OpenStreetMap paslaugomis geokodavimui ir maršrutizavimui, o jo kelių vartotojų palaikymas paverčia jį praktišku bendru žurnalu takų klubams, žygių grupėms ar šeimoms, kartu tyrinėjančioms gamtą.
Pagrindinės Wanderer savybės
GPX takelio valdymas
Įkelk ir tvarkyk GPX failus iš bet kurio GPS įrenginio ar programėlės, kad sukurtum asmeninę maršrutų ir įrašytų veiklų biblioteką.
Interaktyvūs takų žemėlapiai
Naršykite visus savo takus interaktyviame, „OpenStreetMap“ pagrindu sukurtame žemėlapyje su filtrais pagal atstumą, aukštį ir veiklos tipą.
Aukščio profiliai
Peržiūrėk išsamius kiekvieno tako aukščio profilio žemėlapius, kad suprastum pakilimą, nusileidimą ir reljefo sudėtingumą prieš išvykstant.
Viršūnės ir kelio taškų žurnalai
Įrašyk viršukalnes, takų pradžias ir lankytinas vietas maršrutuose ir susikurk ieškomą asmeninį lauko žurnalą.
Daugelio vartotojų tako dalijimasis
Dalinkis takų kolekcijomis su šeimos nariais arba klubo nariais, kad visa grupė galėtų pasiekti ir prisidėti prie bendros bibliotekos.
Kodėl verta naudoti Wanderer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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