XWiki diegimas vienu spustelėjimu.
Galinga atvirojo kodo wiki platforma, skirta komandos žinių valdymui, dokumentacijai ir bendradarbiavimo darbo erdvėms.
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Ką gali kurti su XWiki
XWiki yra atvirojo kodo įmonės wiki platforma, kuri pranoksta statinę dokumentaciją. Jos struktūrizuotas puslapių modelis suskirsto turinį į hierarchines erdves ir puslapius, o integruotas scenarijų variklis leidžia komandoms kurti dinaminius prietaisų skydelius ir tinkintas intraneto programas tiesiogiai wiki puslapiuose. Su daugiau nei 900 plėtinių ir integruotu „App Within Minutes“ vedliu, komandos gali paversti XWiki pritaikyta žinių baze, užduočių sekimo sistema ar projekto darbo sritimi, nepradėdamos nuo nulio.
Savarankiškai talpinant XWiki savo VPS serveryje, visa dokumentacija, vidiniai procesai ir įmonės žinios lieka tiesiogiai jūsų kontrolėje – jokių mokesčių už vartotoją, jokios priklausomybės nuo tiekėjo ir jokių duomenų, paliekančių jūsų infrastruktūrą. Šis šablonas sujungia XWiki su PostgreSQL duomenų baze, užtikrinančia patikimą, gamybai paruoštą saugyklą.
Pagrindinės XWiki savybės
Struktūrizuotas puslapio modelis
Organizuok turinį hierarchinėse erdvėse ir puslapiuose su tėvų-vaikų ryšiais, kad didelės žinių bazės būtų lengvai naršomos ir nuoseklios.
Integruotas programų kūrimo įrankis
Kurk individualias duomenų programas wiki puslapių pagrindu, naudodamas „App Within Minutes“ vedlį – nereikia jokios išorinės sistemos ar programavimo.
900+ plėtinių
Išplėsk XWiki su 900+ bendruomenės plėtinių biblioteka, apimančia kalendorius, diagramas, užduočių valdymą ir LDAP autentifikavimą.
Scenarijų variklis
Rašykite Velocity, Groovy arba Python skriptus wiki puslapiuose, kad kurtumėte dinaminį turinį, prietaisų skydelius ir automatines ataskaitas.
Visatekstė paieška
Integruotas „Solr“ indeksuoja visą puslapio turinį ir priedus, akimirksniu pateikdamas tinkamus rezultatus net ir didelėse žinių bazėse.
Pakeitimų istorija
Kiekvienas pakeitimas automatiškai versijuojamas su išsamia skirtumų peržiūra ir atkūrimu vienu paspaudimu, leidžiančiu atkurti bet kurią ankstesnę bet kurio puslapio versiją.
Kodėl verta naudoti XWiki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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