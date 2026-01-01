Įdiek Matomo vienu spustelėjimu.
Pirmaujanti atvirojo kodo interneto analizės platforma, kuria pasitiki daugiau nei 1 milijonas svetainių, užtikrinanti visišką duomenų nuosavybę ir BDAR atitiktį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Matomo
„Matomo“ yra pasaulyje pirmaujanti atvirojo kodo žiniatinklio analizės platforma, naudojama daugiau nei 1 milijono svetainių 190+ šalių. Kaip „Google Analytics“ alternatyva, kuriai svarbiausia privatumas, ji teikia išsamią lankytojų analizę, konversijų stebėjimą, šilumos žemėlapius, sesijų įrašus ir A/B testavimą, išlaikydama 100 % jūsų duomenų jūsų infrastruktūroje. Jokie tretieji asmenys negauna jūsų lankytojų duomenų, o stebėjimas išlieka tikslus net tada, kai skelbimų blokatoriai blokuotų debesies analizės scenarijus.
Savo VPS serveryje talpinant „Matomo“ reiškia neribotą svetainių skaičių, jokių mokesčių už lankytoją ir visišką atitiktį GDPR, HIPAA bei kitiems duomenų saugojimo reglamentams – todėl tai yra pasirinkta analizės platforma organizacijoms, kurios negali siųsti lankytojų duomenų išoriniams tiekėjams.
Pagrindinės Matomo savybės
Pilna duomenų nuosavybė
Visi lankytojų duomenys lieka tavo infrastruktūroje – jokio dalijimosi su trečiosiomis šalimis, jokio reklamos tinklų profiliavimo ir jokios tiekėjų prieigos prie tavo analitikos.
GDPR atitiktis
Integruoti privatumo valdikliai, sutikimų valdymas ir duomenų anonimizavimo įrankiai palengvina reguliavimo reikalavimų laikymąsi.
Konversijų sekimas
Matuok tikslus, pardavimo kanalus ir priskyrimą visoje tavo lankytojo kelionėje, kad suprastum, kas skatina konversijas.
Šilumos žemėlapiai ir seansų įrašai
Pamatyk, kur vartotojai spusteli, slenka ir dvejoja, naudodami vizualinius šilumos žemėlapius ir įrašytas naršymo sesijas.
El. komercijos analitika
Stebėk pajamas, produktų našumą, paliktus krepšelius ir kliento gyvavimo ciklo vertę, naudojant specialias el. prekybos ataskaitas.
Neribotas svetainių skaičius
Stebėkite tiek svetainių, kiek reikia, iš vieno „Matomo“ egzemplioriaus, be mokesčių už svetainę ar plano atnaujinimų.
Kodėl verta naudoti Matomo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.