Įdiek Neko vienu spustelėjimu.
Savitarnos virtuali naršyklė, kuri transliuoja bendrinamą sesiją keliems vartotojams realiuoju laiku, naudojant WebRTC.
Rinkis VPS planą Neko
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Neko
Neko yra savarankiškai talpinama virtuali naršyklė, kuri transliuoja tiesioginę naršyklės sesiją per WebRTC, kad keli naudotojai galėtų ją vienu metu peržiūrėti ir valdyti. Iš pradžių sukurta bendram žiūrėjimui, ji išaugo į universalią nuotolinės naršyklės platformą, palaikančią Firefox, Chromium ir kitus variklius su nuolatine profilio saugykla.
Savarankiškai talpindamas Neko savo VPS serveryje, tu kontroliuoji, kas gali pasiekti sesiją, tavo namų IP adresas lieka privatus ir suteikia reikiamą įkėlimo pralaidumą, kad būtų galima sklandžiai transliuoti kiekvienam prisijungusiam žiūrovui, nepasikliaujant trečiųjų šalių ekrano bendrinimo paslaugomis.
Pagrindinės Neko savybės
Realaus laiko WebRTC transliacija
Itin mažos delsos srautinis perdavimas leidžia nuotolinės naršyklės sąveikai jaustis tokia pat jautria kaip vietinis naršymas, net ir keliems vienu metu žiūrovams.
Kelių naudotojų valdymas
Keli vartotojai gali dalytis žymeklio valdymu ir klaviatūros įvestimi toje pačioje sesijoje, su vizualiniais indikatoriais, rodančiais kiekvieno dalyvio žymeklio padėtį.
Vaidmenimis pagrįsta prieiga
Administratoriaus ir nario vaidmenys leidžia tau akimirksniu suteikti arba atšaukti prieigą, taip apsaugant jautrias operacijas ir leidžiant bendradarbiauti naršant.
Nuolatinis naršyklės profilis
Naršyklės nustatymai, žymės ir sesijos duomenys yra saugomi pavadintame diske, kad tavo virtuali naršyklė tęstų darbą tiksliai nuo ten, kur baigė po perkrovimų.
Lankstūs naršyklės varikliai
Pasirink iš Firefox, Chromium, ungoogled-chromium ir kitų variantų, kad atitiktų tavo privatumo, suderinamumo ar funkcijų reikalavimus.
Kodėl verta naudoti Neko Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Atlas CMMS
Savarankiškai talpinama CMMS, skirta darbo užsakymams, prevencinei priežiūrai ir turto sekimui
BunkerM
Viskas viename „Mosquitto“ MQTT brokeris su žiniatinklio vartotojo sąsaja, ACL redaktoriumi ir tiesioginiu stebėjimu