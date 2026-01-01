Įdiek Fider vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo klientų atsiliepimų platforma, skirta rinkti funkcijų užklausas, vykdyti bendruomenės balsavimus ir skaidriai valdyti produktų gaires.
Rinkis VPS planą Fider
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Fider
Fider yra atvirojo kodo atsiliepimų platforma, kuri sujungia produktų komandas ir jų vartotojus. Jos viešas balsavimo portalas leidžia vartotojams teikti idėjas, balsuoti už esamus prašymus ir dalyvauti diskusijose – užtikrinant, kad vertingiausios funkcijos būtų prioritetizuojamos pirmiausia. Komandos gali atnaujinti būsenas, pranešti apie veiksmų plano sprendimus ir informuoti savo bendruomenę viso kūrimo ciklo metu.
Savo VPS serveryje talpinant Fider, visi atsiliepimai ir vartotojų duomenys lieka tavo kontrolėje, pašalinama mokestis už vartotoją, būdingas talpinamoms alternatyvoms, ir leidžia tau pritaikyti prekės ženklo išvaizdą bei autentifikavimą, kad atitiktų tavo produkto tapatybę.
Pagrindinės Fider savybės
Bendruomenės balsavimas
Vartotojai balsuoja už funkcijų užklausas, kad produktų komandos galėtų objektyviai nustatyti prioritetus, ką kurti toliau, remiantis realia paklausa, o ne garsiausiais balsais.
Būsenos sekimas
Priskirk būsenas – suplanuota, pradėta, baigta, atmesta – kad informuotum bendruomenę apie kiekvieno pasiūlymo eigą.
Lankstus autentifikavimas
Palaiko el. pašto, OAuth ir SSO prisijungimo parinktis, kad naudotojai galėtų lengvai prisijungti, padidindami pateikimo ir balsavimo rodiklius.
Pasirinktinis prekės ženklas
Konfigūruojami logotipai, spalvos ir pasirinktinio domeno palaikymas leidžia tau pristatyti atsiliepimų portalą kaip vientisą savo produkto plėtinį.
El. pašto pranešimai
Automatiniai pranešimai padeda vartotojams išlikti įsitraukusiems, pranešdami jiems, kai jų pasiūlymai sulaukia balsų, komentarų ar būsenos atnaujinimų.
Kodėl verta naudoti Fider Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Apache Answer
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