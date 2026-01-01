Įdiek Fusion RSS vienu spustelėjimu.
Lengvas, savo serveryje talpinamas RSS skaitytuvas su tvarkinga žiniatinklio vartotojo sąsaja, klaviatūros spartiaisiais klavišais ir „Fever“ API palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Fusion RSS
Fusion yra minimalistinis atvirojo kodo RSS skaitytuvas, parašytas Go kalba, kuris orientuojasi į greitą, be blaškančių elementų skaitymo eigą. Jis analizuoja RSS ir Atom kanalus, automatiškai aptinka kanalus iš svetainių URL adresų ir suskirsto prenumeratas į grupes, sekdamas neperskaitytą būseną, žymes ir viso teksto paiešką tavo bibliotekoje.
Savarankiškai talpinant Fusion savo VPS serveryje, tavo prenumeratų sąrašas ir skaitymo istorija lieka ne trečiųjų šalių paslaugose, o jo Fever API suderinamumas leidžia vietinėms mobiliosioms programėlėms, tokioms kaip Reeder, Unread ir FeedMe, sinchronizuotis su tavo paties egzemplioriumi, o ne su debesies agregatoriumi.
Pagrindinės Fusion RSS savybės
„Fever API“ palaikymas
Sinchronizuokite straipsnius su vietinėmis iOS, Android ir stalinių kompiuterių programomis, tokiomis kaip Reeder, Unread ir FeedMe, naudodami integruotą su Fever suderinamą API.
Klaviatūra valdomas skaitytuvas
„Google Reader“ stiliaus spartieji klavišai leidžia tau apdoroti šimtus straipsnių per sesiją, nepaleidžiant klaviatūros.
Automatinis sklaidos kanalo aptikimas
Įklijuokite bet kurios svetainės URL ir „Fusion“ automatiškai suras RSS arba Atom kanalą, o prenumeratas galėsite tvarkingai suskirstyti į grupes.
Reaguojanti PWA
Įdiegiamoji progresyvioji žiniatinklio programėlė suteikia natūralią skaitymo patirtį telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir stalinių kompiuterių naršyklėse.
OIDC vienkartinis prisijungimas
Pasirenkama „OpenID Connect“ integracija leidžia autentifikuotis naudojant „Keycloak“, „Authelia“ ar bet kurį suderinamą tapatybės teikėją.
Jokio DI pertekliaus
Sąmoningai atsisakoma AI apibendrinimo ir rekomendacijų funkcijų, kad skaitytojas išliktų susikaupęs, o turinys būtų lengvas ir nuspėjamas.
Kodėl verta naudoti Fusion RSS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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