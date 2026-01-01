Iki 69 % nuolaida DumbPad

Įdiek DumbPad vienu spustelėjimu.

Itin paprastas, savarankiškai talpinamas dalijamasis užrašų bloknotas su bendradarbiavimu realiuoju laiku, Markdown peržiūra, išplėstine paieška ir pasirenkama PIN apsauga.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek DumbPad vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su DumbPad

„DumbPad“ yra sąmoningai minimalistinė, savarankiškai talpinama užrašų knygelės programa iš „DumbWare.io“, sukurta remiantis idėja, kad greitam bendrinamam tekstui retai reikia paskyrų, duomenų bazių ar bet kokio sudėtingumo, kuris būdingas visaverčiams bendradarbiavimo paketams. Užrašų knygelės saugomos kaip paprasti failai diske, todėl atsarginių kopijų darymas yra vieno failo kopijavimas, o perkėlimas – paprastas.

Keli vartotojai gali redaguoti tą pačią užrašų knygelę realiuoju laiku, ieškoti užrašų knygelėse naudojant apytikslę atitiktį ir peržiūrėti „Markdown“ su „GitHub“ stiliaus įspėjimais, lentelėmis ir sintaksės paryškintais kodo blokais. Pasirenkama 4–10 skaitmenų PIN apsauga užtikrina prieigą bendrinamuose serveriuose, o „Progressive Web App“ palaikymas leidžia tau įdiegti „DumbPad“ bet kuriame įrenginyje, kad galėtum pasiekti neprisijungus. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje išlaiko tavo užrašus privačius, pasiekiamus iš kiekvienos naršyklės ir apsaugotus nuo trečiųjų šalių paslaugų pakeitimų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės DumbPad savybės

Bendradarbiavimas realiuoju laiku

Keli vartotojai gali redaguoti tą pačią užrašų knygelę vienu metu, o pakeitimai sinchronizuojami visose prijungtose naršyklėse.

Markdown su peržiūromis

Atvaizduok GitHub stiliaus įspėjimų blokus, išplėstines lenteles, sintaksės paryškintą kodą ir išskleidžiamąsias detales tiesiogiai redaktoriuje.

Netaiklioji paieška

Raskite bet kurią užrašinę akimoju ieškodami tiek pagal failų pavadinimus, tiek pagal visą failų turinį, naudojant atlaidžią netaiklią paiešką.

Neprivaloma PIN apsauga

Nustatyk 4-10 skaitmenų PIN kodą, kad apribotum prieigą bendruose serveriuose, nereikalaujant visos paskyros ar naudotojų valdymo sistemos.

Nereikia duomenų bazės

Užrašinės yra paprasti failai diske – atsarginės kopijos yra vieno failo kopija, o migracijos užtrunka vos kelias sekundes, nereikia rūpintis jokia schema.

Progresyvioji žiniatinklio aplikacija

Įdiek „DumbPad“ telefonuose, planšetiniuose ar staliniuose kompiuteriuose, kad galėtum pasiekti turinį neprisijungęs ir kiekvieną kartą nereikėtų atidaryti naršyklės skirtuko.

Kodėl verta naudoti DumbPad Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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