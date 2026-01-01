Įdiek DumbPad vienu spustelėjimu.
Itin paprastas, savarankiškai talpinamas dalijamasis užrašų bloknotas su bendradarbiavimu realiuoju laiku, Markdown peržiūra, išplėstine paieška ir pasirenkama PIN apsauga.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DumbPad
„DumbPad“ yra sąmoningai minimalistinė, savarankiškai talpinama užrašų knygelės programa iš „DumbWare.io“, sukurta remiantis idėja, kad greitam bendrinamam tekstui retai reikia paskyrų, duomenų bazių ar bet kokio sudėtingumo, kuris būdingas visaverčiams bendradarbiavimo paketams. Užrašų knygelės saugomos kaip paprasti failai diske, todėl atsarginių kopijų darymas yra vieno failo kopijavimas, o perkėlimas – paprastas.
Keli vartotojai gali redaguoti tą pačią užrašų knygelę realiuoju laiku, ieškoti užrašų knygelėse naudojant apytikslę atitiktį ir peržiūrėti „Markdown“ su „GitHub“ stiliaus įspėjimais, lentelėmis ir sintaksės paryškintais kodo blokais. Pasirenkama 4–10 skaitmenų PIN apsauga užtikrina prieigą bendrinamuose serveriuose, o „Progressive Web App“ palaikymas leidžia tau įdiegti „DumbPad“ bet kuriame įrenginyje, kad galėtum pasiekti neprisijungus. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje išlaiko tavo užrašus privačius, pasiekiamus iš kiekvienos naršyklės ir apsaugotus nuo trečiųjų šalių paslaugų pakeitimų.
Pagrindinės DumbPad savybės
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
Keli vartotojai gali redaguoti tą pačią užrašų knygelę vienu metu, o pakeitimai sinchronizuojami visose prijungtose naršyklėse.
Markdown su peržiūromis
Atvaizduok GitHub stiliaus įspėjimų blokus, išplėstines lenteles, sintaksės paryškintą kodą ir išskleidžiamąsias detales tiesiogiai redaktoriuje.
Netaiklioji paieška
Raskite bet kurią užrašinę akimoju ieškodami tiek pagal failų pavadinimus, tiek pagal visą failų turinį, naudojant atlaidžią netaiklią paiešką.
Neprivaloma PIN apsauga
Nustatyk 4-10 skaitmenų PIN kodą, kad apribotum prieigą bendruose serveriuose, nereikalaujant visos paskyros ar naudotojų valdymo sistemos.
Nereikia duomenų bazės
Užrašinės yra paprasti failai diske – atsarginės kopijos yra vieno failo kopija, o migracijos užtrunka vos kelias sekundes, nereikia rūpintis jokia schema.
Progresyvioji žiniatinklio aplikacija
Įdiek „DumbPad“ telefonuose, planšetiniuose ar staliniuose kompiuteriuose, kad galėtum pasiekti turinį neprisijungęs ir kiekvieną kartą nereikėtų atidaryti naršyklės skirtuko.
Kodėl verta naudoti DumbPad Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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