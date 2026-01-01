Įdiek Dashy vienu spustelėjimu.
Itin pritaikomas savarankiškai talpinamas valdymo skydas, skirtas tvarkyti visas tavo paslaugas, žymes ir valdiklius vienoje vietoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dashy
Dashy yra savarankiškai talpinama asmeninė prietaisų skydelis, kuri suteikia tau gražų, pritaikomą pagrindinį puslapį visoms tavo paslaugoms, programoms ir žymėms. Su šimtais integruotų ikonų, plačia valdiklių ekosistema ir vizualiu konfigūracijos redaktoriumi gali susikurti pritaikytą sąsają, nereikia redaguoti YAML failų. Realaus laiko būsenos patikros nuolat stebi tavo paslaugas, todėl visada žinai, kas veikia ir yra pasiekiama.
Savarankiškas Dashy talpinimas tavo VPS reiškia, kad tavo prietaisų skydelis yra pasiekiamas 24/7 iš bet kurio įrenginio, o visi konfigūracijos duomenys yra tavo kontrolėje. Nėra jokių prenumeratos mokesčių, jokių naudojimo apribojimų ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo infrastruktūros topologijos – tiesiog greitas, privatus prieigos taškas viskam, ką valdai.
Pagrindinės Dashy savybės
Paslaugos būsenos stebėjimas
Nuolat tikrina, ar tavo paslaugos veikia, ir rodo tiesioginius būsenos indikatorius, kad galėtum iš karto pastebėti sutrikimus.
Vaizdo konfigūracijos redaktorius
Redaguok savo prietaisų skydelio išdėstymą, sekcijas ir elementus intuityvioje sąsajoje, neliesdamas YAML konfigūracijos failų.
Turtinga valdiklių ekosistema
Pridėk orų prognozes, RSS srautus, sistemos statistiką, laikrodžius ir dešimtis kitų valdiklių, kad prietaisų skydelį paverstum informacijos centru.
Plati piktogramų biblioteka
Apima daugiau nei 400 iš anksto sukonfigūruotų paslaugų piktogramų ir palaiko pasirinktines piktogramas, kad jūsų prietaisų skydelis būtų vizualiai nuoseklus ir lengvai naršomas.
Kelių puslapių palaikymas
Organizuokite paslaugas įvairiuose puslapiuose ir skiltyse, kad būtų lengva valdyti daugybę programų be netvarkos.
Kodėl verta naudoti Dashy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.