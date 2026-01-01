Įdiek Rybbit vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinė atvirojo kodo žiniatinklio analizės platforma, sekanti lankytojų elgesį be slapukų, sekimo scenarijų ar invazinio duomenų rinkimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Rybbit
„Rybbit“ yra į privatumą orientuota žiniatinklio analizės platforma, sukurta kaip moderni „Google Analytics“ alternatyva. Ji teikia puslapio peržiūras, sesijas, atmetimo rodiklius, nukreipėjus, geografinius duomenis ir sesijų pakartojimus nenaudojant slapukų ar stebėjimo tarp svetainių – todėl BDAR atitiktis tampa integruota savybe, o ne papildoma mintimi.
Naudodama „ClickHouse“ didelio našumo įvykių saugojimui ir „PostgreSQL“ programos duomenims, „Rybbit“ apdoroja didelius įvykių kiekius su greitomis prietaisų skydelio užklausomis. Savidiegiimas pašalina mokesčius už svetainę ir duomenų saugojimo apribojimus, suteikdamas tau visišką lankytojų duomenų nuosavybę visose tavo nuosavybėse.
Pagrindinės Rybbit savybės
Sekimas be slapukų
Stebi lankytojus nenaudojant slapukų ar pirštų atspaudų, nereikalaujant sutikimo juostelių ir išliekant suderinamam su BDAR ir CCPA.
Sesijos įrašai
Įrašo ir atkuria vartotojų sesijas, kad suprastum, kaip tiksliai lankytojai naršo tavo svetainėje ir kur jie pasitraukia.
Pasirinktinis įvykių sekimas
Fiksuok bet kokią naudotojo sąveiką su pasirinktiniais įvykiais ir JSON savybėmis, kad atliktum išsamią piltuvėlio analizę ir optimizuotum konversijas.
Realaus laiko valdymo skydas
Matyk gyvų lankytojų skaičių, aktyvius puslapius ir momentinius metrikos atnaujinimus, kad galėtum stebėti srauto šuolius jiems vykstant.
Kelių svetainių palaikymas
Valdyk kelių svetainių analizę iš vieno prietaisų skydelio su organizacijos lygio prieigos valdymu komandoms.
Kodėl verta naudoti Rybbit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Atrask daugiau programų diegimui
Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.