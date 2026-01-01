Įdiek Yaade vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, savarankiškai talpinama bendradarbiavimo API kūrimo aplinka, skirta komandoms, vertinančioms duomenų privatumą.
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Ką gali kurti su Yaade
Yaade yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama API kūrimo aplinka, sukurta kaip privatumą teikianti pirmenybę alternatyva debesų pagrindu veikiantiems API klientams. Skirtingai nuo talpinamų įrankių, kurie saugo jūsų API kolekcijas ir slaptus duomenis trečiųjų šalių serveriuose, Yaade visus duomenis saugo jūsų pačių infrastruktūroje – įskaitant prisijungimo duomenis, prieigos raktus ir užklausų istoriją.
Komandos gali saugiai dalytis API kolekcijomis, valdyti kelias aplinkas, vykdyti JavaScript scenarijus kaip cron užduotis arba per API, ir importuoti iš OpenAPI ar Postman. Su integruotu kelių vartotojų palaikymu, prieigos raktais, OAuth2/OIDC autentifikavimu ir failais pagrįsta H2 duomenų baze, kuriai nereikia jokios papildomos konfigūracijos, Yaade yra pakankamai lengva vienam kūrėjui, tačiau pakankamai galinga visai inžinierių komandai.
Pagrindinės Yaade savybės
Bendradarbiavimo kolekcijos
Bendrink API rinkinius visai savo komandai su prieiga pagal vaidmenis, kad visi dirbtų su tuo pačiu patikimu šaltiniu, nebekopijuodami užklausų.
Kelių aplinkų palaikymas
Apibrėžkite atskiras aplinkas kūrimui, testavimui ir produkcijai, tada akimirksniu perjunkite kontekstą, rankiniu būdu neatnaujindami URL adresų ar tokenų.
Integruotas scenarijų kūrimas
Rašyk JavaScript scenarijus, kad automatizuotum API darbo eigas, vykdytum testus arba sujungtum užklausas – ir suplanuok juos kaip cron užduotis arba paleisk per integruotą API.
OpenAPI ir Postman importavimas
Importuoti esamas kolekcijas iš OpenAPI specifikacijų arba Postman eksportų, kad perkeltumėte savo komandą, neperkuriant užklausų bibliotekų nuo nulio.
OAuth2 ir OIDC autentifikavimas
Integruokis su išorinėmis tapatybės teikėjų sistemomis, naudodamas OAuth2 ir OIDC. Taip tavo komanda prisijungs su esamais įmonės prisijungimo duomenimis, užuot valdžiusi atskiras paskyras.
Nereikia duomenų bazės sąrankos
„Yaade“ naudoja įterptą H2 failais pagrįstą duomenų bazę, todėl nereikia konfigūruoti atskirų duomenų bazių konteinerių – tiesiog paleiskite konteinerį ir jūsų duomenys bus automatiškai išsaugoti.
Kodėl verta naudoti Yaade Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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