Įdiek Filestash vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama žiniatinklio failų tvarkyklė, suteikianti prieigą naršyklėje prie FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git ir daugiau nei 20 saugyklų posistemių.
Rinkis VPS planą Filestash
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Filestash
Filestash yra atvirojo kodo, nuo saugyklos nepriklausoma failų valdymo platforma, kuri suteikia tau švarią naršyklės sąsają failams pasiekti per daugiau nei 20 protokolų — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox ir kt. Užuot palaikius atskirus klientus kiekvienai saugyklos sistemai, Filestash juos suvienija po viena intuityvia žiniatinklio sąsaja.
Savarankiškai talpinant Filestash savo VPS serveryje, tavo saugyklos prisijungimo duomenys ir failų perkėlimai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių prenumeratos mokesčių ir trečiųjų šalių priklausomybių. Prisijunk prie bet kurios jau naudojamos saugyklos, konfigūruok autentifikavimą ir dalinkis prieiga su savo komanda.
Pagrindinės Filestash savybės
20+ saugyklos posistemių
Prisijunk prie FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox ir dar daugiau iš vienos, vieningos sąsajos, neperjungiant klientų.
Daugybiniai prieigos protokolai
Pasiek savo failus per žiniatinklio sąsają, SFTP šliuzą, WebDAV arba su S3 suderinamą API — taip „Filestash“ veiks su tavo turimais įrankiais ir darbo eigomis.
Dokumentų redagavimas naršyklėje
Redaguok biuro dokumentus tiesiogiai naršyklėje su pasirenkama Collabora Online integracija – nereikia jokių darbalaukio programų ar failų atsisiuntimų.
Įskiepių architektūra
Išplėsk Filestash galimybes įskiepiais, skirtais specializuotoms failų peržiūros programoms, autentifikavimo posistemėms, saugyklų jungtims ir darbo eigos automatizavimui.
DI varoma paieška
Išmanioji paieška ir išmanieji aplankai padeda tau greitai rasti failus visose prijungtose saugyklų sistemose.
Kodėl verta naudoti Filestash Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių