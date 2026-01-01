Iki 69 % nuolaida Checkrr

Įdiek „Checkrr“ vienu spustelėjimu.

Nuskaityk Plex ir Jellyfin bibliotekas, kad rastum sugadintą mediją, ir automatiškai pakeisk blogus failus per Sonarr, Radarr ir Lidarr.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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Įdiek „Checkrr“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
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21,99 
7,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
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KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
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KVM 8
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Checkrr

Checkrr yra atvirojo kodo bibliotekos vientisumo tikrintuvas, kuris apsaugo dideles medijos kolekcijas nuo tyliosios korupcijos. Jis atlieka ffprobe, magic-number ir mimetype patikras kiekvienam vaizdo, garso ir subtitrų failui jūsų bibliotekoje, tada patikrintus failus maišo į bbolt duomenų bazę, kad ateities nuskaitymai praleistų žinomą gerą turinį ir būtų atlikti per minutes, o ne valandas.

Kai failas neatitinka patikros, Checkrr prisijungia prie jau naudojamo arr stack – Sonarr, Radarr arba Lidarr – ištrina sugadintą kopiją ir inicijuoja naują atsisiuntimą per atitinkamą paslaugą. Savarankiškas Checkrr talpinimas leidžia jums kontroliuoti savo medijos atsargas be trečiųjų šalių API apribojimų ir be jokių nuolatinių išlaidų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Checkrr savybės

ffprobe vientisumo skenavimai

Aptinka apkarpytus, neteisingai pažymėtus ir nepaleidžiamus failus, kuriuos „Plex“ ir „Jellyfin“ tyliai praleidžia atkūrimo metu.

Sonarr Radarr Lidarr

Pašalina sugadintus failus ir inicijuoja naują atsisiuntimą naudojant tavo esamą „arr“ sistemą be rankinio įsikišimo.

Maišos pagrindu greiti perskanavimai

Saugo failų maišas „bbolt“ duomenų bazėje, kad pasikartojantys nuskaitymai praleistų patvirtintą turinį ir užbaigtų kelių terabaitų bibliotekų nuskaitymą per kelias minutes.

Kelių egzempliorių masyvo palaikymas

Jungiasi prie kelių „Sonarr“ ir „Radarr“ egzempliorių vienu metu, su kiekvienam egzemplioriui skirtais kelio susiejimais 4K, anime ir standartinėms bibliotekoms.

Pranešimai integruoti

Siunčia rezultatus į Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP ir Healthchecks, skirtiems automatiniams suplanuotiems nuskaitymams.

Kodėl verta naudoti Checkrr Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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