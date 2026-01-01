Įdiek „Checkrr“ vienu spustelėjimu.
Nuskaityk Plex ir Jellyfin bibliotekas, kad rastum sugadintą mediją, ir automatiškai pakeisk blogus failus per Sonarr, Radarr ir Lidarr.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Checkrr
Checkrr yra atvirojo kodo bibliotekos vientisumo tikrintuvas, kuris apsaugo dideles medijos kolekcijas nuo tyliosios korupcijos. Jis atlieka ffprobe, magic-number ir mimetype patikras kiekvienam vaizdo, garso ir subtitrų failui jūsų bibliotekoje, tada patikrintus failus maišo į bbolt duomenų bazę, kad ateities nuskaitymai praleistų žinomą gerą turinį ir būtų atlikti per minutes, o ne valandas.
Kai failas neatitinka patikros, Checkrr prisijungia prie jau naudojamo arr stack – Sonarr, Radarr arba Lidarr – ištrina sugadintą kopiją ir inicijuoja naują atsisiuntimą per atitinkamą paslaugą. Savarankiškas Checkrr talpinimas leidžia jums kontroliuoti savo medijos atsargas be trečiųjų šalių API apribojimų ir be jokių nuolatinių išlaidų.
Pagrindinės Checkrr savybės
ffprobe vientisumo skenavimai
Aptinka apkarpytus, neteisingai pažymėtus ir nepaleidžiamus failus, kuriuos „Plex“ ir „Jellyfin“ tyliai praleidžia atkūrimo metu.
Sonarr Radarr Lidarr
Pašalina sugadintus failus ir inicijuoja naują atsisiuntimą naudojant tavo esamą „arr“ sistemą be rankinio įsikišimo.
Maišos pagrindu greiti perskanavimai
Saugo failų maišas „bbolt“ duomenų bazėje, kad pasikartojantys nuskaitymai praleistų patvirtintą turinį ir užbaigtų kelių terabaitų bibliotekų nuskaitymą per kelias minutes.
Kelių egzempliorių masyvo palaikymas
Jungiasi prie kelių „Sonarr“ ir „Radarr“ egzempliorių vienu metu, su kiekvienam egzemplioriui skirtais kelio susiejimais 4K, anime ir standartinėms bibliotekoms.
Pranešimai integruoti
Siunčia rezultatus į Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP ir Healthchecks, skirtiems automatiniams suplanuotiems nuskaitymams.
Kodėl verta naudoti Checkrr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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