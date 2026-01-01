Įdiek Blinko vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, dirbtinio intelekto valdoma užrašų platforma, sujungianti mikrotinklaraščių rašymą, užduočių valdymą ir išmaniąją paiešką.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Blinko
Blinko yra savarankiškai talpinama platforma, kuri apjungia greitą užrašų fiksavimą, užduočių valdymą ir DI patobulintą paiešką vienoje programoje. Jos mikroblogų stiliaus sąsaja yra optimizuota idėjoms greitai užfiksuoti, o visapusiškas Markdown palaikymas, žymėjimas ir pasirenkama DI integracija su OpenAI arba Ollama padeda tas idėjas laikui bėgant išlaikyti sutvarkytas ir randamas.
Skirtingai nei komercinės užrašų darymo paslaugos, savarankiškas Blinko talpinimas išlaiko kiekvieną mintį, planą ir tyrimo užrašą visiškai tavo infrastruktūroje – jokios trečiųjų šalių analizės, jokių saugojimo apribojimų ir jokių mokesčių už užklausą. Užrašai gali likti privatūs arba būti viešai bendrinami iš to paties diegimo.
Pagrindinės Blinko savybės
Sklandus fiksavimas
Mikroblogų stiliaus įvestis leidžia tau įrašyti idėjas per kelias sekundes, nenaršant aplankų struktūrų ar pirmiausia nesirenkant šablonų.
DI varoma paieška
Prijunk OpenAI arba vietinį Ollama modelį, kad paprasta kalba užklaustum savo užrašus, išryškinant atitinkamus įrašus, net jei neprisimenį tikslių raktinių žodžių.
Markdown ir užduočių palaikymas
Formuokite užrašus naudodami visą „Markdown“ žymėjimą ir įterpkite užduočių kontrolinius sąrašus, kad tas pats įrankis galėtų tvarkyti tiek greitus įrašus, tiek struktūrizuotą projektų stebėjimą.
Viešieji arba privatūs užrašai
Pasirink kiekvienos pastabos matomumą, leidžiantį tau turėti privačią žinių bazę ir tuo pat metu pasirinktinai publikuoti turinį kaip mikroblogą be atskiros platformos.
Duomenų perkeliamumas
Automatinės atsarginės kopijos ir importavimo/eksportavimo funkcija užtikrina, kad tavo užrašai išliktų pasiekiami ir perkeliami nepaisant platformos pakeitimų.
Kodėl verta naudoti Blinko Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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