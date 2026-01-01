Įdiek Databag vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas federacinis pasiuntinys su end-to-end šifravimu, garso ir vaizdo skambučiais bei pokalbių gijomis pagal temas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Databag
„Databag“ yra savarankiškai talpinama, federacinė susirašinėjimo platforma, kuri suteikia decentralizuotą komunikaciją asmenims ir mažoms bendruomenėms, nepriklausant nuo įmonių serverių ar blokų grandinės infrastruktūros. Naudojant viešojo ir privataus rakto kriptografiją tapatybei nustatyti, paskyros nėra susietos su jokiu konkrečiu talpinimo domenu – skirtingų „Databag“ mazgų vartotojai gali laisvai susirašinėti tarpusavyje, panašiai kaip veikia el. pašto federacija.
Platforma palaiko šifruotas temas nuo galo iki galo, garso ir vaizdo skambučius, mobiliuosius tiesioginius pranešimus ir temomis pagrįstą žinučių organizavimą. Savarankiškas talpinimas tavo VPS reiškia, kad visi pokalbiai, skambučių istorija ir kontaktų duomenys lieka visiškai tavo infrastruktūroje, su neribotu paskyrų skaičiumi vienam mazgui ir be mokesčių už vartotoją – todėl tai idealiai tinka šeimoms, draugų grupėms ir mažoms organizacijoms, kurios nori modernaus susirašinėjimo be įmonių tarpininkų.
Pagrindinės Databag savybės
Federuotas pranešimų siuntimas
Paskyros skirtinguose Databag mazguose gali bendrauti tiesiogiai, sukurdamos decentralizuotą tinklą, kuriame nė vienas serveris nekontroliuoja visų pokalbių.
Šifravimas nuo galo iki galo
Užšifruotos temos naudoja kliento pusės šifravimą, todėl pranešimų turinys yra privatus net ir serverio administratoriui, talpinančiam mazgą.
Garso ir vaizdo skambučiai
Integruoti skambučiai panaikina poreikį atskiram vaizdo konferencijų įrankiui bendruomenėms, kurios jau naudoja „Databag“ susirašinėjimui.
Temomis pagrįstos gijos
Tvarko pokalbius pagal temas, o ne pagal kontaktus, todėl lengva išlaikyti diskusijas sutelktas ir ieškomas visoje bendruomenėje.
Neribotos paskyros
Kiekvienas mazgas palaiko tiek paskyrų, kiek reikia, be jokių papildomų išlaidų, todėl tai yra ekonomiškas būdas talpinti pranešimus visam namų ūkiui ar organizacijai.
Kodėl verta naudoti Databag Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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