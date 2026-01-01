Iki 69 % nuolaida Databag

Įdiek Databag vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas federacinis pasiuntinys su end-to-end šifravimu, garso ir vaizdo skambučiais bei pokalbių gijomis pagal temas.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Databag vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Databag

„Databag“ yra savarankiškai talpinama, federacinė susirašinėjimo platforma, kuri suteikia decentralizuotą komunikaciją asmenims ir mažoms bendruomenėms, nepriklausant nuo įmonių serverių ar blokų grandinės infrastruktūros. Naudojant viešojo ir privataus rakto kriptografiją tapatybei nustatyti, paskyros nėra susietos su jokiu konkrečiu talpinimo domenu – skirtingų „Databag“ mazgų vartotojai gali laisvai susirašinėti tarpusavyje, panašiai kaip veikia el. pašto federacija.

Platforma palaiko šifruotas temas nuo galo iki galo, garso ir vaizdo skambučius, mobiliuosius tiesioginius pranešimus ir temomis pagrįstą žinučių organizavimą. Savarankiškas talpinimas tavo VPS reiškia, kad visi pokalbiai, skambučių istorija ir kontaktų duomenys lieka visiškai tavo infrastruktūroje, su neribotu paskyrų skaičiumi vienam mazgui ir be mokesčių už vartotoją – todėl tai idealiai tinka šeimoms, draugų grupėms ir mažoms organizacijoms, kurios nori modernaus susirašinėjimo be įmonių tarpininkų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Databag savybės

Federuotas pranešimų siuntimas

Paskyros skirtinguose Databag mazguose gali bendrauti tiesiogiai, sukurdamos decentralizuotą tinklą, kuriame nė vienas serveris nekontroliuoja visų pokalbių.

Šifravimas nuo galo iki galo

Užšifruotos temos naudoja kliento pusės šifravimą, todėl pranešimų turinys yra privatus net ir serverio administratoriui, talpinančiam mazgą.

Garso ir vaizdo skambučiai

Integruoti skambučiai panaikina poreikį atskiram vaizdo konferencijų įrankiui bendruomenėms, kurios jau naudoja „Databag“ susirašinėjimui.

Temomis pagrįstos gijos

Tvarko pokalbius pagal temas, o ne pagal kontaktus, todėl lengva išlaikyti diskusijas sutelktas ir ieškomas visoje bendruomenėje.

Neribotos paskyros

Kiekvienas mazgas palaiko tiek paskyrų, kiek reikia, be jokių papildomų išlaidų, todėl tai yra ekonomiškas būdas talpinti pranešimus visam namų ūkiui ar organizacijai.

Kodėl verta naudoti Databag Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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