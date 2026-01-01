Įdiek Stirling PDF vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdomas PDF įrankių rinkinys su 50+ operacijų – sujungti, padalinti, konvertuoti, OCR, suspausti, redaguoti ir pasirašyti dokumentus, neįkeliant jų į trečiųjų šalių paslaugas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Stirling PDF
Stirling PDF yra savarankiškai talpinama PDF manipuliavimo platforma, kuri tvarko daugiau nei 50 dokumentų operacijų visiškai tavo serveryje. Sujunk, padalink, pasuk, suspausk, konvertuok tarp „Office“ ir PDF formatų, pritaikyk OCR, redaguok jautrų turinį, pridėk vandens ženklus, pritaikyk skaitmeninius parašus ir eksportuok į PDF/A – visa tai per švarią žiniatinklio sąsają, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės. Jokių failų dydžio apribojimų. Jokių naudojimo kvotų. Jokių dokumentų, paliekančių tavo infrastruktūrą.
Teisininkų komandoms, finansų skyriams ir bet kuriai organizacijai, tvarkančiai konfidencialius dokumentus, Stirling PDF savarankiškas talpinimas yra paprasčiausias būdas gauti įmonės lygio PDF apdorojimą, užtikrinant, kad jautrūs failai niekada nepatektų per trečiosios šalies debesies paslaugą.
Pagrindinės Stirling PDF savybės
50+ PDF operacijos
Sujungti, padalinti, pasukti, suspausti, pertvarkyti puslapius, išgauti paveikslėlius ir dar dešimtys kitų operacijų – viskas viename įrankyje, nereikia perjungti tarp paslaugų.
OCR ir konvertavimas
Nuskaitytus dokumentus konvertuoti į ieškomus PDF failus naudojant Tesseract OCR ir konvertuoti tarp PDF, Word, Excel ar PowerPoint formatų.
Redagavimas ir privatumas
Visam laikui pašalink jautrų tekstą, vaizdus ir metaduomenis iš dokumentų prieš bendrindamas – be jokios rizikos, kad originalus turinys bus atkurtas.
Skaitmeniniai parašai
Taikyk teisiškai įpareigojančius skaitmeninius parašus PDF failams, be trečiųjų šalių pasirašymo paslaugų ar mokesčių už dokumentą.
Paketinis apdorojimas
Apdorokite kelis failus vienu metu naudodami paketines operacijas ir automatizuokite dokumentų darbo eigas per integruotą REST API.
PDF/A archyvavimas
Konvertuokite dokumentus į PDF/A formatą, kad užtikrintumėte ilgalaikę archyvavimo atitiktį, privalomą teisiniame, finansiniame ir vyriausybiniame kontekste.
Kodėl verta naudoti Stirling PDF Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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