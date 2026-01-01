Įdiek CloudBeaver vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio duomenų bazių valdymo įrankis, sukurtas DBeaver komandos, palaikantis PostgreSQL, MySQL, MongoDB ir dešimtis kitų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CloudBeaver
„CloudBeaver“ yra žiniatinklio duomenų bazių valdymo programa, sukurta komandos, sukūrusios populiarų „DBeaver“ darbalaukio klientą. Ji suteikia profesionalų duomenų bazių administravimą bet kurioje naršyklėje, leidžiant komandoms užklausinėti, vizualizuoti ir valdyti kelias duomenų bazių sistemas iš vienos sąsajos, neįdiegiant darbalaukio programinės įrangos kiekviename kompiuteryje.
Savarankiškai talpindamas „CloudBeaver“ savo VPS serveryje, duomenų bazių prisijungimo duomenis ir užklausų rezultatus išlaikai savo tinkle. Išvengi atskirų duomenų bazių atskleidimo viešajam internetui, tuo pačiu suteikdamas savo komandai centralizuotą, vaidmenimis kontroliuojamą prieigą prie reikalingų duomenų bazių – iš bet kurio įrenginio, iš bet kurios vietos.
Pagrindinės CloudBeaver savybės
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server ir daugelio kitų iš vienos vieningos sąsajos.
Vaizdinis užklausų konstruktorius
Kurkite sudėtingas užklausas naudodami intuityvią sąsają, taip sumažinsite klaidų skaičių ir palengvinsite prieigą mažiau patyrusiems vartotojams.
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis
Valdyk naudotojų teises ryšio lygmeniu, kad komandos nariai matytų tik tas duomenų bazes, kurias jiems leidžiama pasiekti.
Išplėstinis SQL redaktorius
Visų funkcijų redaktorius su sintaksės paryškinimu, automatinio užbaigimo ir užklausų istorija produktyviam kasdieniam darbui su duomenų bazėmis.
Duomenų vizualizacija
Atvaizduok užklausų rezultatus kaip diagramas ir grafikus tiesiogiai naršyklėje, neeksportuojant į atskirą BI įrankį.
Kodėl verta naudoti CloudBeaver Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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