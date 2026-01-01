Įdiek tinyMediaManager vienu spustelėjimu.
Kelių platformų medijos tvarkyklė, skirta tvarkyti filmams ir TV laidoms, gauti metaduomenis ir generuoti NFO failus medijos centrams.
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Ką gali kurti su tinyMediaManager
tinyMediaManager yra savarankiškai talpinama medijos tvarkyklė, kuri tvarko jūsų filmų ir TV laidų kolekcijas, gaudama išsamius metaduomenis, iliustracijas ir įvertinimus iš TheMovieDB, TheTVDB ir Fanart.tv. Ji pervadina failus pagal konfigūruojamus šablonus, generuoja NFO failus, suderinamus su Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ir MediaPortal, ir automatiškai tvarko sudėtingas kelių diskų ir kelių serijų struktūras.
Įdiegta kaip grafinė darbalaukio aplinka, pasiekiama per noVNC, ji veikia visiškai jūsų naršyklėje per 4000 prievadą be jokios kliento programinės įrangos. Savarankiškas talpinimas jūsų VPS reiškia, kad visa jūsų medijos biblioteka gali būti tvarkoma ir prižiūrima nuotoliniu būdu, o visi metaduomenys saugomi lokaliai, jūsų kontrolėje.
Pagrindinės tinyMediaManager savybės
Meta duomenų nuskaitymas
Ištraukia išsamius metaduomenis, iliustracijas, anonsus ir įvertinimus filmams ir TV laidoms iš TheMovieDB, TheTVDB ir Fanart.tv.
NFO failo generavimas
Kuriami NFO failai Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ir MediaPortal programų formatu, kad jūsų medijos centras visada būtų sinchronizuotas.
Automatinis failų pervardijimas
Pervadina ir pertvarko tavo medijos failus ir aplankus pagal visiškai konfigūruojamus šablonus, pagrįstus gautais metaduomenimis.
TV laidų pagalba
Aptinka ir tvarko daugiasezonines, daugiaserijines struktūras, įskaitant specialiuosius, padalintus epizodus ir alternatyvias pavadinimų suteikimo konvencijas.
Naršykle pagrįstas darbalaukis
Veikia kaip pilna darbalaukio aplinka, pasiekiama per noVNC bet kurioje naršyklėje — nereikia jokio VNC kliento ar vietinio diegimo.
Kodėl verta naudoti tinyMediaManager Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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