Įdiek ProjectSend vienu spustelėjimu.
Profesionali, į klientus orientuota failų dalijimosi platforma su individualiomis klientų paskyromis, atsisiuntimų stebėjimu ir detalizuotais prieigos valdikliais agentūroms ir verslui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ProjectSend
ProjectSend yra atvirojo kodo failų pristatymo platforma, sukurta įmonėms, kurioms reikia dalytis failais su konkrečiais klientais, o ne su visuomene. Kiekvienas klientas gauna savo prisijungimą ir mato tik jam priskirtus failus, o administratoriai seka kiekvieną atsisiuntimą, nustato jautrių medžiagų galiojimo pabaigos datas ir gauna pranešimus, kai gavėjai pasiekia naujus įkėlimus – sukurdami atskaitingą, prekės ženklu pažymėtą alternatyvą bendrinėms debesų saugyklos nuorodoms.
Talpindamas ProjectSend savo VPS serveryje, konfidencialius klientų failus – sutartis, finansinius dokumentus, dizaino išteklius – laikai savo visiškai kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už vartotoją, be saugyklos apribojimų ir su galimybe pritaikyti prekės ženklą, kad jis atitiktų tavo verslo tapatybę.
Pagrindinės ProjectSend savybės
Klientų paskyros
Kiekvienas klientas gauna skirtą prisijungimo paskyrą ir mato tik jam priskirtus failus, taip užtikrinant kiekvieno ryšio privatumą ir tvarką be bendrinamų viešųjų nuorodų.
Atsisiuntimų stebėjimas
Išsamūs veiklos žurnalai tiksliai rodo, kas ir kada atsisiuntė kokį failą, suteikdami pristatymo įrodymus atitikčiai ir sumažindami el. laiškų „ar gavote?“ skaičių.
Galiojimo datos
Nustatykite automatinį galiojimą jautriems dokumentams, kad prieiga būtų atšaukta po nustatyto laikotarpio, taip sumažinant riziką be rankinio valymo.
El. pašto pranešimai
Klientai gauna automatinius el. laiškus, kai atsiranda naujų failų, todėl nereikia jų atskirai informuoti po kiekvieno įkėlimo.
Individualus prekės ženklas
Pritaikomos temos ir logotipai sukuria profesionalų, jūsų prekės ženklo failų portalą, kuris atspindi jūsų agentūros ar verslo tapatybę, o ne bendrinę paslaugą.
Kodėl verta naudoti ProjectSend Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių