Iki 69 % nuolaida Trek

Įdiek Trek vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas realaus laiko bendradarbiavimo kelionių planuoklis su interaktyviais žemėlapiais, biudžetais, daiktų sąrašais, dienoraščiais ir dirbtinio intelekto pagalba.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Trek vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Trek

„Trek“ yra atvirojo kodo, savo serveryje talpinama kelionių planavimo platforma, kuri sujungia bendradarbiavimą realiuoju laiku su viskuo, ko reikia kelionei organizuoti vienoje sąsajoje. Dienos planuokliai su „tempk ir mesk“ funkcija, interaktyvūs žemėlapiai su nuotraukų žymekliais, orų prognozės, daugelio valiutų biudžetai, daiktų sąrašai ir žurnalo stiliaus kelionių dienoraštis – visa tai yra kartu su rezervacijomis, dokumentų saugykla ir PDF eksportu.

Skirtingai nei komercinės planavimo programėlės, kurios užrakina tavo maršrutus ir nuotraukas už prenumeratos lygių, „Trek“ veikia tik tavo valdomoje infrastruktūroje. Realaus laiko „WebSocket“ sinchronizavimas padeda kelionės draugams ir šeimos nariams išlikti koordinuotiems, kai planai keičiasi, pasirenkamas OIDC vienkartinis prisijungimas integruojasi su esamais tapatybės teikėjais, o integruotas MCP serveris leidžia DI asistentams padėti planuoti, pakuotis ir sudaryti biudžetą nesiunčiant jautrių duomenų trečiosioms šalims.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Trek savybės

Bendradarbiavimas realiuoju laiku

„WebSocket“ sinchronizavimas akimirksniu perduoda kiekvieną maršruto pakeitimą, pastabą ir biudžeto korekciją kiekvienam prisijungusiam keliautojui, todėl bendrai planuojantys asmenys visada mato tą patį planą.

Interaktyvūs kelionių žemėlapiai

„Leaflet“ arba „Mapbox GL“ žemėlapiai su 3D pastatais, reljefu, maršruto vizualizavimu, nuotraukų žymekliais ir grupavimu paverčia plokščius maršrutus vizualiu planu.

Biudžetai ir pakavimo sąrašai

Stebėkite išlaidas pagal kategorijas su padalijimu asmeniui ir dienai, kelių valiutų palaikymu, pakavimo sąrašų šablonais ir pasirenkamu bagažo svorio stebėjimu.

Kelionių žurnalas ir atlasas

Įamžink keliones žurnalo stiliaus dienoraštyje su nuotraukomis ir nuotaikomis, ir vizualizuok aplankytas šalis, pasiekimus bei statistiką pasaulio žemėlapyje.

SSO ir 2FA

Prijunkite bet kurį OIDC teikėją – Google, Apple, Authentik, Keycloak – ir apsaugokite paskyras naudodami TOTP pagrindu veikiantį dviejų veiksnių autentifikavimą ir atsarginius kodus.

DI per MCP serverį

„OAuth 2.1“ autentifikuotas MCP serveris su daugiau nei 150 įrankių leidžia dirbtinio intelekto asistentams kurti keliones, sudaryti daiktų sąrašus ir valdyti biudžetus su apibrėžtais leidimais.

Kodėl verta naudoti Trek Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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