Įdiek Trek vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas realaus laiko bendradarbiavimo kelionių planuoklis su interaktyviais žemėlapiais, biudžetais, daiktų sąrašais, dienoraščiais ir dirbtinio intelekto pagalba.
Rinkis VPS planą Trek
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Trek
„Trek“ yra atvirojo kodo, savo serveryje talpinama kelionių planavimo platforma, kuri sujungia bendradarbiavimą realiuoju laiku su viskuo, ko reikia kelionei organizuoti vienoje sąsajoje. Dienos planuokliai su „tempk ir mesk“ funkcija, interaktyvūs žemėlapiai su nuotraukų žymekliais, orų prognozės, daugelio valiutų biudžetai, daiktų sąrašai ir žurnalo stiliaus kelionių dienoraštis – visa tai yra kartu su rezervacijomis, dokumentų saugykla ir PDF eksportu.
Skirtingai nei komercinės planavimo programėlės, kurios užrakina tavo maršrutus ir nuotraukas už prenumeratos lygių, „Trek“ veikia tik tavo valdomoje infrastruktūroje. Realaus laiko „WebSocket“ sinchronizavimas padeda kelionės draugams ir šeimos nariams išlikti koordinuotiems, kai planai keičiasi, pasirenkamas OIDC vienkartinis prisijungimas integruojasi su esamais tapatybės teikėjais, o integruotas MCP serveris leidžia DI asistentams padėti planuoti, pakuotis ir sudaryti biudžetą nesiunčiant jautrių duomenų trečiosioms šalims.
Pagrindinės Trek savybės
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
„WebSocket“ sinchronizavimas akimirksniu perduoda kiekvieną maršruto pakeitimą, pastabą ir biudžeto korekciją kiekvienam prisijungusiam keliautojui, todėl bendrai planuojantys asmenys visada mato tą patį planą.
Interaktyvūs kelionių žemėlapiai
„Leaflet“ arba „Mapbox GL“ žemėlapiai su 3D pastatais, reljefu, maršruto vizualizavimu, nuotraukų žymekliais ir grupavimu paverčia plokščius maršrutus vizualiu planu.
Biudžetai ir pakavimo sąrašai
Stebėkite išlaidas pagal kategorijas su padalijimu asmeniui ir dienai, kelių valiutų palaikymu, pakavimo sąrašų šablonais ir pasirenkamu bagažo svorio stebėjimu.
Kelionių žurnalas ir atlasas
Įamžink keliones žurnalo stiliaus dienoraštyje su nuotraukomis ir nuotaikomis, ir vizualizuok aplankytas šalis, pasiekimus bei statistiką pasaulio žemėlapyje.
SSO ir 2FA
Prijunkite bet kurį OIDC teikėją – Google, Apple, Authentik, Keycloak – ir apsaugokite paskyras naudodami TOTP pagrindu veikiantį dviejų veiksnių autentifikavimą ir atsarginius kodus.
DI per MCP serverį
„OAuth 2.1“ autentifikuotas MCP serveris su daugiau nei 150 įrankių leidžia dirbtinio intelekto asistentams kurti keliones, sudaryti daiktų sąrašus ir valdyti biudžetus su apibrėžtais leidimais.
Kodėl verta naudoti Trek Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu