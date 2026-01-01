Įdiek Hister vienu spustelėjimu.
Vietinė asmeninė paieškos sistema, kuri indeksuoja visą tavo naršyklės istoriją ir žinių bazę.
Rinkis VPS planą Hister
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hister
Hister yra atvirojo kodo paieškos sistema, kuri automatiškai indeksuoja visą jūsų lankomų svetainių tekstą, paverčianti jūsų naršymo istoriją privačia, ieškoma žinių baze. Užuot slinkus per chronologinį istorijos sąrašą arba pasikliaujant nuotolinėmis paieškos sistemomis, kurios profiliuoja kiekvieną užklausą, Hister leidžia rasti bet kurį jau perskaitytą puslapį pagal jo turinį, o ne tik pagal pavadinimą ar URL.
Savarankiškai talpinant Hister, jūsų naršymo duomenys, indeksuotas turinys ir paieškos užklausos lieka tik jūsų VPS serveryje. Tas pats egzempliorius gali nuskaityti papildomas svetaines, indeksuoti vietinius failus, pateikti MCP galinį tašką dirbtinio intelekto agentams ir aptarnauti kelis vartotojus – visa tai, nesiunčiant nė vienos užklausos trečiosios šalies paslaugai.
Pagrindinės Hister savybės
Viso teksto istorijos indeksas
Automatiškai indeksuoja aplankytų puslapių tikrąjį turinį, kad galėtum ieškoti pagal tai, kas buvo parašyta, o ne tik pagal URL ar pavadinimą.
Galinga užklausų kalba
Filtruokite pagal domeną, datos diapazoną, kalbą, žymas ir viso teksto išraiškas, naudodami specialią užklausų sintaksę, sukurtą tikslumui.
Vietinis failų indeksavimas
Nukreipkite „Hister“ į katalogus savo VPS serveryje, kad indeksuotų užrašus, dokumentus ir žinių bazes kartu su jūsų naršymo istorija.
Integruotas robotas
Išplėsk indeksą nuskaitydamas išorines svetaines naudodamas tradicinį HTTP skaitytuvą arba naršyklę be grafinės sąsajos, skirtą daug JavaScript kodo turinčioms svetainėms.
Daugelio vartotojų palaikymas
Patalpinkite bendrą instanciją komandai ar vietinei bendruomenei su kiekvieno vartotojo indeksais ir „OAuth“ pagrindu veikiančiu autentifikavimu.
AI ir MCP integracija
Įjunk pasirenkamą semantinę paiešką ir pateik rezultatus DI agentams per Model Context Protocol galinį tašką.
Kodėl verta naudoti Hister Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu