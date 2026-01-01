Įdiek SQLChat vienu spustelėjimu.
Dirbtinio intelekto valdomas, pokalbiais pagrįstas SQL klientas, kuris užklausia bet kokią duomenų bazę, naudojant paprastą anglų kalbą, o ne rašant SQL.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SQLChat
SQLChat yra pokalbiais pagrįstas SQL klientas, kuris jungiasi prie tavo esamų duomenų bazių ir leidžia tau užklausti jas naudojant natūralią kalbą. Užuot rašant SQL ranka, tu apibūdini, ko nori, paprasta anglų kalba, o SQLChat paverčia tai SQL užklausa, ją įvykdo ir grąžina rezultatus – visa tai pokalbio sąsajoje. Jis automatiškai nuskaito tavo duomenų bazės schemą, todėl sugeneruotos užklausos nurodo tikrus lentelių ir stulpelių pavadinimus.
Savo VPS serveryje talpinant SQLChat, duomenų bazės prisijungimo duomenys ir užklausų rezultatai niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Būdamas be būsenos, vienos paslaugos dizainas daro jį lengvu ir lengvai prižiūrimu, o pasirinktinio DI galinio taško palaikymas leidžia nukreipti išvadas per bet kurį su OpenAI suderinamą modelį.
Pagrindinės SQLChat savybės
Natūralios kalbos užklausos
Apibūdink, ko nori, paprasta anglų kalba, o SQLChat sugeneruos SQL užklausą, ją įvykdys ir pateiks rezultatus, nereikalaudamas, kad žinotum tikslios sintaksės.
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prisijunk prie MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase ir kitų duomenų bazių iš vienos sąsajos, neperjungdamas įrankių.
Schemą išmanantis DI
„SQLChat“ automatiškai nuskaito tavo duomenų bazės schemą, leisdamas dirbtiniam intelektui generuoti tikslias užklausas, kurios nurodo tikrus lentelių ir stulpelių pavadinimus.
Individualus DI galinis taškas
Nukreipk SQLChat į bet kurį su OpenAI suderinamą API galinį tašką, įskaitant savarankiškai talpinamus modelius per Ollama, kad DI išvados liktų tavo infrastruktūroje.
Būsenos neturintis diegimas
Vieno vartotojo režimu SQLChat nesaugo jokių duomenų serveryje – prisijungimo profiliai saugomi naršyklėje, užtikrinant lengvą diegimą be priklausomybės nuo duomenų bazės.
Kodėl verta naudoti SQLChat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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