Įdiek RustDesk vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo nuotolinio darbalaukio serveris, suteikiantis tau visišką saugios nuotolinės prieigos kontrolę be prenumeratos mokesčių ar duomenų nukreipimo per trečiąsias šalis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RustDesk
RustDesk yra atvirojo kodo nuotolinio darbalaukio platforma, parašyta Rust, siūlanti savarankiškai talpinamą alternatyvą TeamViewer ir AnyDesk be naudojimo apribojimų, vietų apribojimų ar pasikartojančių licencijos mokesčių. Ji diegia du serverio komponentus – hbbs, skirtą ryšio valdymui, ir hbbr, skirtą relės funkcijai – leidžiančius tiesioginius peer-to-peer ryšius su automatiniu atsarginiu ryšiu, kai ugniasienės neleidžia tiesioginio maršrutizavimo.
Savarankiškas RustDesk serverio talpinimas reiškia, kad tavo nuotolinės prieigos sesijos niekada nėra nukreipiamos per trečiųjų šalių infrastruktūrą. Šifravimo raktai, prisijungimo žurnalai ir prieigos politikos lieka tavo kontrolėje, todėl tai tinka IT komandoms, turinčioms griežtus atitikties reikalavimus.
Pagrindinės RustDesk savybės
Jokių prenumeratos mokesčių
Panaikina komerciniams nuotolinio darbalaukio sprendimams būdingas licencijavimo išlaidas vienam vartotojui, todėl tai ekonomiška augančioms komandoms.
Šifravimas nuo galo iki galo
Visos nuotolinės sesijos yra šifruojamos, o kriptografiniai raktai saugomi tavo serveryje, o ne pas komercinį tiekėją.
Įvairių platformų klientai
Kliento programėlės yra prieinamos Windows, macOS, Linux, Android ir iOS sistemoms, suteikiančios nuotolinę prieigą beveik iš bet kurio įrenginio.
P2P su atsarginiu relės variantu
Užmezga tiesioginius tarpusavio ryšius geriausiam našumui, automatiškai pereinant prie relės, kai įsikiša NAT arba ugniasienės.
Neprižiūrima prieiga
Palaiko neprižiūrimas nuotolines sesijas, skirtas serverių valdymui ir priežiūrai po darbo valandų, nereikalaujant, kad prie nuotolinės mašinos būtų žmogus.
Kodėl verta naudoti RustDesk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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