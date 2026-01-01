Įdiek Phoenix vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DI stebėjimo platforma, skirta LLM programų ir DI agentų sekimui, vertinimui ir stebėjimui gamyboje.
Rinkis VPS planą Phoenix
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Phoenix
„Phoenix“ yra atvirojo kodo DI stebėjimo platforma, sukurta „Arize AI“ komandoms, kuriančioms programas su dideliais kalbos modeliais, agentais ir paieškos srautais. Ji fiksuoja kiekvieną jūsų programos generuojamą seką, naudojant standartinį „OpenTelemetry“ instrumentavimą, atskleisdama vėlavimą, žetonų naudojimą ir atsakymų kokybę, kad inžinieriai galėtų pastebėti regresijas, kol jos nepasiekė klientų. Su paruoštomis integracijomis su „LangChain“, „LlamaIndex“, „OpenAI“, „Anthropic“ ir daugeliu kitų DI sistemų, „Phoenix“ lengvai integruojasi į esamus srautus be kodo perrašymo.
Savarankiškas „Phoenix“ talpinimas jūsų nuosavame VPS išlaiko raginimus, modelio išvestis ir paieškos kontekstą jūsų valdomoje infrastruktūroje. Nėra mokesčių už kiekvieną seką ar duomenų saugojimo vietos apribojimų – galite saugoti tiek telemetrijos duomenų, kiek leidžia jūsų diskas.
Pagrindinės Phoenix savybės
OpenTelemetry sekimas
Užfiksuok visą kiekvieno LLM iškvietimo, įrankio paleidimo ir paieškos žingsnio vykdymo medį, naudojant standartinį OTLP protokolą.
Vertinimo sistema
Vykdykite LLM-as-a-judge ir kodais pagrįstus vertintojus visuose duomenų rinkiniuose, kad įvertintumėte atsakymų kokybę ir aptiktumėte regresijas prieš diegimą.
Promptų aikštelė
Tobulink užklausas lygiagrečiai, naudodamas skirtingus modelius ir parametrus, neliesdamas programos kodo ar neperdiegiant.
Karkaso integracijos
Integruojamas instrumentavimas, skirtas LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock ir Vertex AI.
Duomenų rinkinio eksperimentai
Kurkite duomenų rinkinius iš gamybos duomenų ir atkurkite juos su naujomis užklausų ar modelių versijomis, kad palygintumėte rezultatus.
Įterpties analizė
Patikrink paieškos kokybę naudodamas įterpimo vizualizacijas, kurios atskleidžia nuokrypius, grupes ir mažai susijusius rezultatus.
Kodėl verta naudoti Phoenix Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.