Įdiek ToolJet vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žemo kodo platforma, skirta kurti ir diegti vidinius įrankius, informacijos suvestines ir administravimo skydelius su daugiau nei 50 duomenų šaltinių integracijų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ToolJet
ToolJet yra atvirojo kodo žemo kodo platforma, kuri suteikia komandoms vizualų intuityvų kūrimo įrankį vidiniams įrankiams, administravimo skydeliams ir CRUD programoms kurti per žymiai trumpesnį nei įprasta kūrimo laiką. Su daugiau nei 40 integruotų UI komponentų ir vietinių jungčių daugiau nei 50 paslaugų – įskaitant PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets ir Stripe – komandos gali kurti duomenimis pagrįstas programas, nerašydamos daug „frontend“ kodo.
Savo ToolJet talpinimas savo VPS serveryje išlaiko vidinių įrankių konfigūracijas, duomenų šaltinių prisijungimo duomenis ir verslo logiką visiškai tavo infrastruktūroje. Jokių mokesčių už vartotojo vietą, jokių naudojimo apribojimų ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo operacinių duomenų.
Pagrindinės ToolJet savybės
50+ duomenų šaltinių jungtys
Prisijunkite prie duomenų bazių, REST API, GraphQL galinių taškų ir SaaS įrankių, įskaitant Google Sheets, Stripe ir Salesforce, nerašant pasirinktinio integracijos kodo.
Vaizdinis intuityvus kūrimo įrankis
Kurk vartotojo sąsajos išdėstymus iš daugiau nei 40 paruoštų komponentų – lentelių, formų, diagramų, modalinių langų – nerašant HTML ar CSS ir susiek juos tiesiogiai su duomenų užklausomis.
JavaScript ir Python logika
Gali pridėti duomenų transformacijas ir verslo logiką tiesiogiai užklausose, naudojant JavaScript arba Python, išlaikant patyrusių vartotojų visišką kontrolę ir nepaliekant platformos.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Apibrėžk detalius leidimus kiekvienai programėlei ir darbo sričiai, kad kiekvienas komandos narys galėtų pasiekti tik įrankius ir duomenis, reikalingus jo vaidmeniui.
Git Sinchronizuoti
Versijų kontrolės programos apibrėžimai sinchronizuojant su Git saugykla, leidžiant kodo peržiūras, auditus ir grąžinimus kritiniams vidiniams įrankiams.
Kodėl verta naudoti ToolJet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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