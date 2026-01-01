Įdiek MaxKB vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo RAG platforma, skirta kurti DI žinyno agentus iš tavo dokumentų ir duomenų šaltinių.
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Ką gali kurti su MaxKB
MaxKB yra atvirojo kodo platforma, skirta kurti įmonės DI žinių bazės agentus, paremtus Retrieval-Augmented Generation (RAG) technologija. Ji apdoroja PDF, Word, Excel, Markdown ir HTML failus į vektorinius įterpimus ir sujungia juos su tavo pasirinktu LLM – OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek arba vietiniu modeliu. Vizualus darbo eigos variklis leidžia komandoms diegti išmaniuosius klausimų ir atsakymų agentus nerašant kodo.
Savarankiškai talpinant MaxKB savo VPS serveryje, nuosavi dokumentai, klientų sąveika ir verslo žinios lieka visiškai tavo infrastruktūroje, taip pašalinant debesies paslaugų išlaidas už užklausą ir suteikiant tau visišką modelio pasirinkimo bei duomenų privatumo kontrolę.
Pagrindinės MaxKB savybės
RAG-pagrįsti klausimai ir atsakymai
Automatiškai apdoroja dokumentus į vektorines įterptis, kad būtų galima tiksliai, šaltiniais pagrįstai atsakyti į sudėtingus klausimus.
Įvairių formatų įkėlimas
Importuoja PDF, Word, Excel, Markdown, HTML ir paprastąjį tekstą – taip pat žiniatinklio nuskaitymą, skirtą žinių bazių kūrimui iš internetinio turinio.
Modelio lankstumas
Veikia su OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek ir lokaliai talpinamais modeliais, kad galėtum pasirinkti tinkamiausią variantą pagal kainą ir privatumą.
Vizualinis darbo eigos variklis
Orkestruok kelių žingsnių DI procesus ir integruok agentus į klientų aptarnavimo ar žmogiškųjų išteklių sistemas, nerašant kodo.
API integracija
Pilnas REST API ir įterpiami kodo fragmentai leidžia lengvai integruoti DI agentą į bet kurią esamą svetainę ar programą.
Kodėl verta naudoti MaxKB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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