Įdiek flatnotes vienu spustelėjimu.
Be duomenų bazės, savarankiškai priglobta užrašų programėlė, kuri visus tavo užrašus saugo kaip paprastus „Markdown“ failus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su flatnotes
flatnotes yra minimalistinė, savarankiškai talpinama užrašų programa, sukurta remiantis vienu principu: tavo užrašai yra paprasti Markdown failai, nieko daugiau. Nėra jokios duomenų bazės fone, jokio prisirišimo prie tiekėjo ir jokių sudėtingų duomenų struktūrų – tik tekstiniai failai tavo serveryje, kuriuos gali skaityti, redaguoti ir kurti atsargines kopijas bet kokiu įrankiu. Švari sąsaja pašalina trukdžius, kad galėtum susitelkti į rašymą, organizavimą ir idėjų jungimą per wikinuorodas ir viso teksto paiešką.
Savarankiškas flatnotes talpinimas tavo VPS reiškia, kad tavo asmeninės mintys, tyrimų užrašai ir dienoraščiai lieka visiškai tavo infrastruktūroje – niekada neskenuojami, niekada neanalizuojami, niekada nepriklausantys trečiosios šalies paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Atsarginės kopijos yra tokios pat paprastos kaip aplanko kopijavimas, o tavo užrašai išlieka perkeliami amžinai.
Pagrindinės flatnotes savybės
Saugykla be duomenų bazės
Kiekvienas užrašas yra paprastas „Markdown“ failas diske – nereikia jokios duomenų bazės, todėl atsarginės kopijos ir perkėlimai yra itin paprasti.
Wikilink sąsajos
Sujunk idėjas tarp užrašų vikinuorodomis ir paversk savo kolekciją asmeniniu žinių tinklu.
Visatekstė paieška
Akimirksniu ieškok visuose savo užrašuose, kad rastum bet kokią idėją, ištrauką ar nuorodą be rankinio žymėjimo.
Dvigubi redagavimo režimai
Perjunk tarp grynojo Markdown ir WYSIWYG vaizdinės redagavimo priemonės, priklausomai nuo tavo pageidavimų arba rašymo užduoties.
Žymų organizavimas
Kategorizuokite ir filtruokite užrašus žymomis, kad būtų galima greitai naršyti didelėse asmeninių žinių bazėse.
Kodėl verta naudoti flatnotes Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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