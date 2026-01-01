Iki 69 % nuolaida flatnotes

Įdiek flatnotes vienu spustelėjimu.

Be duomenų bazės, savarankiškai priglobta užrašų programėlė, kuri visus tavo užrašus saugo kaip paprastus „Markdown“ failus.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek flatnotes vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą flatnotes

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su flatnotes

flatnotes yra minimalistinė, savarankiškai talpinama užrašų programa, sukurta remiantis vienu principu: tavo užrašai yra paprasti Markdown failai, nieko daugiau. Nėra jokios duomenų bazės fone, jokio prisirišimo prie tiekėjo ir jokių sudėtingų duomenų struktūrų – tik tekstiniai failai tavo serveryje, kuriuos gali skaityti, redaguoti ir kurti atsargines kopijas bet kokiu įrankiu. Švari sąsaja pašalina trukdžius, kad galėtum susitelkti į rašymą, organizavimą ir idėjų jungimą per wikinuorodas ir viso teksto paiešką.

Savarankiškas flatnotes talpinimas tavo VPS reiškia, kad tavo asmeninės mintys, tyrimų užrašai ir dienoraščiai lieka visiškai tavo infrastruktūroje – niekada neskenuojami, niekada neanalizuojami, niekada nepriklausantys trečiosios šalies paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Atsarginės kopijos yra tokios pat paprastos kaip aplanko kopijavimas, o tavo užrašai išlieka perkeliami amžinai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės flatnotes savybės

Saugykla be duomenų bazės

Kiekvienas užrašas yra paprastas „Markdown“ failas diske – nereikia jokios duomenų bazės, todėl atsarginės kopijos ir perkėlimai yra itin paprasti.

Wikilink sąsajos

Sujunk idėjas tarp užrašų vikinuorodomis ir paversk savo kolekciją asmeniniu žinių tinklu.

Visatekstė paieška

Akimirksniu ieškok visuose savo užrašuose, kad rastum bet kokią idėją, ištrauką ar nuorodą be rankinio žymėjimo.

Dvigubi redagavimo režimai

Perjunk tarp grynojo Markdown ir WYSIWYG vaizdinės redagavimo priemonės, priklausomai nuo tavo pageidavimų arba rašymo užduoties.

Žymų organizavimas

Kategorizuokite ir filtruokite užrašus žymomis, kad būtų galima greitai naršyti didelėse asmeninių žinių bazėse.

Kodėl verta naudoti flatnotes Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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