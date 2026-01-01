Įdiek phpIPAM vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo IP adresų valdymo įrankis, skirtas stebėti ir tvarkyti IPv4/IPv6 potinklius ir tinklo išteklius.
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Ką gali kurti su phpIPAM
phpIPAM yra savarankiškai talpinama, žiniatinklio IP adresų valdymo (IPAM) programa, kuri suteikia tinklo administratoriams struktūrizuotą būdą sekti ir tvarkyti IPv4 ir IPv6 adresų erdvę. Užuot tvarkius skaičiuokles ar pasikliavus nuosavybine tinklo valdymo programine įranga, phpIPAM suteikia duomenų baze pagrįstą sąsają potinklių planavimui, IP paskirstymo sekimui, VLAN valdymui ir automatizuotam tinklo aptikimui.
phpIPAM paleidimas tavo infrastruktūroje reiškia, kad tavo IP adresų duomenys – potinkliai, VLAN priskyrimai, NAT susiejimai ir įrenginių įrašai – lieka serveriuose, kuriuos tu valdai, be priklausomybės nuo debesies ar licencijavimo išlaidų. Integruotas tinklo skaitytuvas siunčia užklausas pagrindiniams kompiuteriams konfigūruojamu tvarkaraščiu, kad IP būsena būtų atnaujinta, o REST API leidžia tau integruoti IP valdymą į aprūpinimo procesus ir automatizavimo darbo eigas.
Pagrindinės phpIPAM savybės
Potinklio vizualizacija
Peržiūrėkite IPv4 ir IPv6 adresų erdvę grafiškai, su laisvos vietos stebėjimu ir potinklių hierarchija, aiškiai matoma iš pirmo žvilgsnio.
Automatinis tinklo skenavimas
Integruotas tinklo aptikimas konfigūruojamu tvarkaraščiu tikrina mazgus ir automatiškai atnaujina IP būseną, nereikalaujant rankinio įvedimo.
VLAN ir VRF valdymas
Stebėk VLAN'us ir VRF'us kartu su IP adresais, kad išlaikytum išsamų savo tinklo segmentavimo vaizdą.
REST API prieiga
Programinis IP valdymas per REST API leidžia tau integruoti phpIPAM į aprūpinimo darbo eigas ir infrastruktūros automatizavimą.
PowerDNS integracija
Sinchronizuok hosto pavadinimo ir IP įrašus tiesiogiai su PowerDNS, kad DNS ir IPAM duomenys būtų nuoseklūs be rankinių atnaujinimų.
Kodėl verta naudoti phpIPAM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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