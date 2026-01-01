Įdiek Wavelog vienu spustelėjimu.
Interneto radijo mėgėjų registravimo programa, skirta ryšių (QSO) stebėjimui, apdovanojimų valdymui ir integravimui su LoTW ir eQSL.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wavelog
„Wavelog“ yra moderni, žiniatinklio radijo mėgėjų registravimo programa, skirta QSO sekimui ir apdovanojimų pažangos valdymui per DXCC, IOTA, SOTA ir POTA programas. Ji tiesiogiai integruojasi su LoTW, eQSL ir šaukinių knygos paieškos paslaugomis bei palaiko CAT radijo valdymą automatizuotam registravimui operacijų metu.
Savarankiškas „Wavelog“ talpinimas VPS serveryje išlaiko jūsų žurnalo duomenis privačius ir pasiekiamus iš bet kurios naršyklės ar mobiliojo įrenginio be trečiųjų šalių debesies priklausomybės. Varžybų registravimas, DX klasterio integravimas, ADIF ir Cabrillo eksportas bei kelių operatorių palaikymas paverčia ją išsamiu stoties registravimo sprendimu rimtiems radijo mėgėjams.
Pagrindinės Wavelog savybės
Apdovanojimų sekimas
Sekite pažangą link DXCC, IOTA, SOTA, POTA ir kitų pagrindinių mėgėjų radijo apdovanojimų programų iš savo žurnalo duomenų.
LoTW ir eQSL sinchronizavimas
Automatiškai įkelk ir patvirtink QSO su LoTW ir eQSL, kad gautum elektroninius apdovanojimus be rankinio pateikimo.
CAT radijo valdymas
Prisijunk prie savo radijo per CAT sąsają, kad automatiškai užpildytum juostos, režimo ir dažnio laukus tiesioginio veikimo metu.
Konkurso registravimas
Registruoti varžybų ryšius, sekant keičiamus duomenis ir tikrinant dublikatus, skirta varžybiniam radijo mėgėjų darbui.
ADIF eksportas
Eksportuok visą savo žurnalą ADIF arba Cabrillo formatu, skirtą naudoti su kita žurnalų programine įranga arba apdovanojimų teikimo sistemomis.
Kodėl verta naudoti Wavelog Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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