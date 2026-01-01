Įdiek CoreControl vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama infrastruktūros valdymo panelė, skirta serveriams valdyti, programų veikimo stebėjimui ir tinklo topologijos vizualizavimui.
Rinkis VPS planą CoreControl
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CoreControl
„CoreControl“ yra savarankiškai talpinama infrastruktūros informacijos suvestinė, kuri suteikia komandoms ir asmenims vieningą jų serverių ūkio vaizdą. Ji seka serverio aparatinės įrangos detales, stebi programų veikimo laiką su istoriniais prieinamumo įrašais, generuoja tinklo schemas ir pateikia realaus laiko procesoriaus, RAM ir disko metrikas, surinktas lengvojo papildomo agento.
Skirtingai nei talpinamos stebėsenos paslaugos, „CoreControl“ veikia visiškai tavo VPS serveryje ir visus duomenis saugo vietinėje „PostgreSQL“ duomenų bazėje. Komandos gali organizuoti serverius ir programas į grupes, priskirti savininko, administratoriaus ar vartotojo vaidmenis ir stebėti infrastruktūros būklę, nesiunčiant duomenų trečiųjų šalių paslaugoms.
Pagrindinės CoreControl savybės
Serverio aparatinės įrangos inventorius
Pridėk ir tvarkyk visus savo serverius su techninės įrangos specifikacijomis, būsenos indikatoriais ir greitosiomis nuorodomis į valdymo pultus iš vieno valdymo skydelio.
Aplikacijos pasiekiamumo stebėjimas
Stebėk, ar savarankiškai talpinamos paslaugos veikia ar neveikia realiuoju laiku, su istorine prieinamumo informacija ir įspėjimais.
Lengvas metrikos agentas
„Go“ pagrindu veikiantis pagalbinis agentas renka procesoriaus, RAM ir disko naudojimo duomenis iš kiekvieno serverio ir siunčia metrikas į centrinę valdymo pultą be didelių priklausomybių.
Tinklo vizualizacija
Kurkite vizualines tinklo schemas, kad dokumentuotumėte ir suprastumėte, kaip tavo serveriai ir paslaugos susijungia visoje tavo infrastruktūroje.
Komandos vaidmenys ir prieiga
Pakviesk komandos narius ir priskirk savininko, administratoriaus arba vartotojo vaidmenis, kad galėtum kontroliuoti, kas gali valdyti infrastruktūrą ir peržiūrėti stebėjimo ataskaitas.
Kodėl verta naudoti CoreControl Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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