Iki 69 % nuolaida CoreControl

Įdiek CoreControl vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama infrastruktūros valdymo panelė, skirta serveriams valdyti, programų veikimo stebėjimui ir tinklo topologijos vizualizavimui.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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Įdiek CoreControl vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su CoreControl

„CoreControl“ yra savarankiškai talpinama infrastruktūros informacijos suvestinė, kuri suteikia komandoms ir asmenims vieningą jų serverių ūkio vaizdą. Ji seka serverio aparatinės įrangos detales, stebi programų veikimo laiką su istoriniais prieinamumo įrašais, generuoja tinklo schemas ir pateikia realaus laiko procesoriaus, RAM ir disko metrikas, surinktas lengvojo papildomo agento.

Skirtingai nei talpinamos stebėsenos paslaugos, „CoreControl“ veikia visiškai tavo VPS serveryje ir visus duomenis saugo vietinėje „PostgreSQL“ duomenų bazėje. Komandos gali organizuoti serverius ir programas į grupes, priskirti savininko, administratoriaus ar vartotojo vaidmenis ir stebėti infrastruktūros būklę, nesiunčiant duomenų trečiųjų šalių paslaugoms.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės CoreControl savybės

Serverio aparatinės įrangos inventorius

Pridėk ir tvarkyk visus savo serverius su techninės įrangos specifikacijomis, būsenos indikatoriais ir greitosiomis nuorodomis į valdymo pultus iš vieno valdymo skydelio.

Aplikacijos pasiekiamumo stebėjimas

Stebėk, ar savarankiškai talpinamos paslaugos veikia ar neveikia realiuoju laiku, su istorine prieinamumo informacija ir įspėjimais.

Lengvas metrikos agentas

„Go“ pagrindu veikiantis pagalbinis agentas renka procesoriaus, RAM ir disko naudojimo duomenis iš kiekvieno serverio ir siunčia metrikas į centrinę valdymo pultą be didelių priklausomybių.

Tinklo vizualizacija

Kurkite vizualines tinklo schemas, kad dokumentuotumėte ir suprastumėte, kaip tavo serveriai ir paslaugos susijungia visoje tavo infrastruktūroje.

Komandos vaidmenys ir prieiga

Pakviesk komandos narius ir priskirk savininko, administratoriaus arba vartotojo vaidmenis, kad galėtum kontroliuoti, kas gali valdyti infrastruktūrą ir peržiūrėti stebėjimo ataskaitas.

Kodėl verta naudoti CoreControl Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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