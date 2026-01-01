Įdiek Koillection vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobtas kolekcijų tvarkytuvas, skirtas organizuoti ir kataloguoti bet kokio tipo fizinę ar skaitmeninę kolekciją.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Koillection
Koillection yra savarankiškai talpinama kolekcijų valdymo programa, kuri leidžia kataloguoti bet ką — knygas, vinilines plokšteles, vaizdo žaidimus, pašto ženklus, kolekcionuojamas korteles ar bet kokią kitą kolekciją, kurią prižiūri. Skirtingai nei debesų pagrindu veikiančios katalogavimo paslaugos, Koillection veikia visiškai tavo serveryje, išlaikydama tavo kolekcijos duomenis privačius ir visiškai tavo kontroliuojamus.
Sukurta naudojant Symfony su švaria, reaguojančia sąsaja, Koillection palaiko pasirinktinius metaduomenų laukus ir žiniatinklio grandiklius, kad galėtum praturtinti elementus tiksliai ta informacija, kuri svarbi tavo kolekcijos tipui. Visas REST API leidžia integruotis su išoriniais įrankiais, o daugiakalbis palaikymas apima daugiau nei 11 kalbų iš karto.
Pagrindinės Koillection savybės
Bet koks kolekcijos tipas
Kataloguok knygas, žaidimus, vinilines plokšteles, pašto ženklus ar bet kokius kitus kolekcionuojamus daiktus, nevaržomas iš anksto sukurtų šablonų.
Pasirinktiniai metaduomenų laukai
Apibrėžk tikslius laukus ir duomenų struktūrą, kuri tinka tavo kolekcijai, užuot prisitaikius prie bendrosios schemos.
Interneto skreperio palaikymas
Automatiškai nuskaityti metaduomenis iš išorinių svetainių ir praturtinti savo elementus viršeliais, aprašymais bei išsamia informacija.
REST API prieiga
Atverk savo kolekcijos duomenis per visą REST API, leidžiantį integruoti su pasirinktinėmis programėlėmis arba automatizavimo darbo eigomis.
Svetainės kalbos sąsaja
Naudok Koillection savo kalba – palaikoma daugiau nei 11 kalbų, o anglų ir prancūzų kalbos yra visiškai palaikomos.
Kodėl verta naudoti Koillection Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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