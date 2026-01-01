Iki 69 % nuolaida OctoBot

Įdiekite „OctoBot“ vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo kriptovaliutų prekybos robotas, skirtas automatizuoti AI, tinklinės, DCA ir TradingView strategijas daugiau nei 15 biržose.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „OctoBot“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą OctoBot

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OctoBot

„OctoBot“ yra nemokamas, atvirojo kodo kriptovaliutų prekybos robotas, kuris jungiasi prie „Binance“, „Coinbase“, „Kraken“, „Hyperliquid“, „OKX“, „KuCoin“, „Bybit“ ir daugiau nei 15 kitų biržų per vieną žiniatinklio sąsają. Jis palaiko tinklelio prekybą, vidutinės kainos pirkimo strategiją, rinkos formavimą, dirbtinio intelekto valdomas strategijas, „TradingView webhook“ automatizavimą ir visiškai programuojamą atgalinio testavimo variklį, skirtą strategijų tobulinimui, naudojant istorinius rinkos duomenis.

Savo VPS serveryje talpinant „OctoBot“, visi API raktai, profiliai ir prekybos istorija lieka tiesiogiai tavo kontrolėje, be jokio tarpininkavimo sluoksnio tarp tavęs ir biržos. Naršyklės vartotojo sąsaja (UI) veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tavo VPS serveryje, todėl strategijos vykdomos net tada, kai tavo vietinis kompiuteris yra neprisijungęs, o „tentacles“ įskiepių sistema leidžia tau išplėsti robotą, naudojant pasirinktinius signalus ar sąsajas, neliečiant pagrindinio atvaizdo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OctoBot savybės

15+ mainų palaikymas

Prisijunk prie Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit ir daugelio kitų momentinės ir ateities sandorių biržų iš vieno diegimo.

Keli strategijos tipai

Vykdyk tinklelio prekybos, DCA, rinkos formavimo, arbitražo, dirbtinio intelekto valdomų signalų ir „TradingView“ webhook strategijas vienu metu nepriklausomuose profiliuose.

TradingView automatizavimas

Gauk TradingView įspėjimus tiesiai į OctoBot, kad suaktyvintum sandorius iš mėgstamų Pine Script indikatorių be tarpininkavimo paslaugų.

Atgalinio testavimo variklis

Pakartotinai išbandyk strategijas su istoriniais rinkos duomenimis ir išsamiomis veiklos ataskaitomis, prieš rizikuodamas kapitalu tikroje biržoje.

Tentacles įskiepių sistema

Išplėsk OctoBot bendruomenės plėtiniais naujoms strategijoms, biržoms ir sąsajoms, arba parašyk savo, neatsišakojant projekto.

„Telegram“ ir įspėjimai internetu

Stebėk portfelį ir prekybos veiklą integruotame internetiniame prietaisų skydelyje arba siųsk tiesioginius pranešimus į Telegram, kad galėtum valdyti kelyje.

Kodėl verta naudoti OctoBot Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
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Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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n8n

n8n

Darbo eigų automatizavimo platforma su vizualia mazgais grįsta sąsaja

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Activepieces

Activepieces

Atvirojo kodo bekodė darbo eigų automatizacija su daugiau nei 200 programėlių integracijų

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Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Vizuali darbo eigų valdymo platforma dideliems duomenims ir ETL duomenų srautams

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