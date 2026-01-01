Įdiekite „OctoBot“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo kriptovaliutų prekybos robotas, skirtas automatizuoti AI, tinklinės, DCA ir TradingView strategijas daugiau nei 15 biržose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OctoBot
„OctoBot“ yra nemokamas, atvirojo kodo kriptovaliutų prekybos robotas, kuris jungiasi prie „Binance“, „Coinbase“, „Kraken“, „Hyperliquid“, „OKX“, „KuCoin“, „Bybit“ ir daugiau nei 15 kitų biržų per vieną žiniatinklio sąsają. Jis palaiko tinklelio prekybą, vidutinės kainos pirkimo strategiją, rinkos formavimą, dirbtinio intelekto valdomas strategijas, „TradingView webhook“ automatizavimą ir visiškai programuojamą atgalinio testavimo variklį, skirtą strategijų tobulinimui, naudojant istorinius rinkos duomenis.
Savo VPS serveryje talpinant „OctoBot“, visi API raktai, profiliai ir prekybos istorija lieka tiesiogiai tavo kontrolėje, be jokio tarpininkavimo sluoksnio tarp tavęs ir biržos. Naršyklės vartotojo sąsaja (UI) veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tavo VPS serveryje, todėl strategijos vykdomos net tada, kai tavo vietinis kompiuteris yra neprisijungęs, o „tentacles“ įskiepių sistema leidžia tau išplėsti robotą, naudojant pasirinktinius signalus ar sąsajas, neliečiant pagrindinio atvaizdo.
Pagrindinės OctoBot savybės
15+ mainų palaikymas
Prisijunk prie Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit ir daugelio kitų momentinės ir ateities sandorių biržų iš vieno diegimo.
Keli strategijos tipai
Vykdyk tinklelio prekybos, DCA, rinkos formavimo, arbitražo, dirbtinio intelekto valdomų signalų ir „TradingView“ webhook strategijas vienu metu nepriklausomuose profiliuose.
TradingView automatizavimas
Gauk TradingView įspėjimus tiesiai į OctoBot, kad suaktyvintum sandorius iš mėgstamų Pine Script indikatorių be tarpininkavimo paslaugų.
Atgalinio testavimo variklis
Pakartotinai išbandyk strategijas su istoriniais rinkos duomenimis ir išsamiomis veiklos ataskaitomis, prieš rizikuodamas kapitalu tikroje biržoje.
Tentacles įskiepių sistema
Išplėsk OctoBot bendruomenės plėtiniais naujoms strategijoms, biržoms ir sąsajoms, arba parašyk savo, neatsišakojant projekto.
„Telegram“ ir įspėjimai internetu
Stebėk portfelį ir prekybos veiklą integruotame internetiniame prietaisų skydelyje arba siųsk tiesioginius pranešimus į Telegram, kad galėtum valdyti kelyje.
Kodėl verta naudoti OctoBot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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