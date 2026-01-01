Įdiek Inngest vienu spustelėjimu.
Darbo eigų orkestravimo platforma, skirta patikimų foninių funkcijų, suplanuotų užduočių ir DI darbo eigų vykdymui.
Rinkis VPS planą Inngest
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Inngest
Inngest yra atvirojo kodo darbo eigų orkestravimo sistema, kuri leidžia tau rašyti patikimas fonines funkcijas, įvykiais valdomas darbo eigas ir suplanuotas užduotis tiesiogiai tavo programos kode. Ji automatiškai tvarko pakartotinius bandymus, lygiagretumą, droseliavimą ir žingsninių funkcijų logiką, taip tavo programos kodas lieka sutelktas į verslo logiką, o ne į infrastruktūros problemas.
Savarankiškai talpinant Inngest savo VPS serveryje, tu įgyji visišką vykdymo, duomenų ir konfigūracijos kontrolę. Ji turi integruotą SQLite duomenų išsaugojimą ir atminties eilę iš karto, todėl gali paleisti visą platformą be išorinių duomenų bazių ar pranešimų tarpininkų paslaugų.
Pagrindinės Inngest savybės
Patikimos fono užduotys
Vykdykite fonines užduotis su integruotais automatiniais pakartotiniais bandymais, eksponentiniu atsitraukimu ir klaidų valdymu – nereikia jokios papildomos infrastruktūros.
Step Function darbo eigos
Kurkite daugiapakopes darbo eigas, kuriose kiekvienas žingsnis yra individualiai pakartotinai bandomas ir talpinamas spartinančiojoje atmintyje, todėl sudėtingas valdymas tampa atsparus laikiniesiems gedimams.
Įvykiais valdomas vykdymas
Paleiskite funkcijas pagal programos įvykius, naudodami paprastą įvykio raktą, taip įgalindami atsietas, reaktyviąsias architektūras tarp paslaugų.
AI darbo eigos pagalba
Valdykite ilgai veikiančias DI gijas su integruotu palaikymu lygiagretumo riboms, dažnio ribojimui ir žingsnių lygio kontroliniams taškams.
Integruotas kūrimo serveris
Kurkite ir testuokite darbo eigas vietoje su pilnai funkcionalia vartotojo sąsaja, kuri realiuoju laiku rodo įvykių istoriją, funkcijų vykdymus ir žingsnių sekas.
Kodėl verta naudoti Inngest Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.