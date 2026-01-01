Įdiek Monica vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo asmeninių santykių tvarkyklė, skirta privačiai sekti kontaktus, pokalbius ir gyvenimo įvykius.
Rinkis VPS planą Monica
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Monica
Monica yra atvirojo kodo asmeninių santykių valdymo sistema, sukurta naudojant Laravel, kuri padeda tau prisiminti viską, kas svarbu apie žmones tavo gyvenime. Dokumentuok kontaktus, pokalbius, gimtadienius, dovanų idėjas, skolas ir gyvenimo įvykius vienoje privačioje sąsajoje, prieinamoje 27 kalbomis. Skirtingai nuo socialinių tinklų ir debesų kontaktų tvarkyklių, Monica yra sukurta savarankiškam talpinimui, kad tavo asmeniškiausi duomenys niekada nepaliktų tavo infrastruktūros.
Kadangi Monica saugo santykių detales, kurių niekada nepatikėtum komercinei platformai – šeimos sveikatos istoriją, privačius pokalbius, asmeninius pageidavimus – jos paleidimas tavo nuosavame VPS užtikrina visišką duomenų suverenumą be reklamos, elgesio stebėjimo ir trečiųjų šalių prieigos prie tavo informacijos.
Pagrindinės Monica savybės
Kontaktų žurnalas
Registruok kiekvieną pokalbį, veiklą ir sąveiką su kontaktu, kartu su pastabomis ir priminimais, kad niekas svarbaus nebūtų pamiršta.
Gimtadienio ir įvykių priminimai
Nustatyk el. pašto priminimus gimtadieniams, sukaktims ir individualiems įvykiams, kad niekada nepraleistum svarbios datos santykiuose.
Dovanų ir skolų sekimas
Užrašyk dovanų idėjas ir praeities dovanas kiekvienam kontaktui, ir stebėk neformalias skolas bei paskolas, kad santykiai išliktų be finansinio neaiškumo.
Ryšių žemėlapis
Apibrėžk ryšius tarp kontaktų ir kurk genealoginius medžius, kad suprastum ir dokumentuotum ryšius tarp pažįstamų žmonių.
Visiškas privatumo valdymas
Visi duomenys lieka tavo VPS be trečiųjų šalių prieigos, be reklamos profiliavimo ir su visiška atsarginių kopijų bei eksportavimo kontrole.
Kodėl verta naudoti Monica Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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