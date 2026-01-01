Įdiek Tianji vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo viskas viename įžvalgų platforma, jungianti svetainės analizę, veikimo laiko stebėjimą ir serverio būsenos sekimą vienoje valdymo panelėje.
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Ką gali kurti su Tianji
Tianji yra atvirojo kodo viskas viename įžvalgų centras, kuris sujungia svetainės analizę, veikimo laiko stebėseną ir serverio būsenos sekimą vienoje sąsajoje. Užuot valdžius atskirus įrankius kiekvienam poreikiui, Tianji leidžia tau sekti lankytojų metriką, stebėti, ar tavo paslaugos yra pasiekiamos, ir pranešti apie tavo serverių būklę – visa tai iš vieno valdymo pulto su vieninga pranešimų sistema.
Sukurtas tiek komandoms, tiek individualiems operatoriams, Tianji palaiko kelių vartotojų prieigą su vaidmenimis pagrįstais leidimais ir pagal numatytuosius nustatymus apriboja naujas registracijas, kad prisijungti galėtų tik pakviesti vartotojai. Integruotas OpenAPI suteikia programinę prieigą prie visų duomenų. Savarankiškas talpinimas išlaiko tavo analizės ir stebėsenos duomenis tavo paties infrastruktūroje, atokiau nuo trečiųjų šalių platformų.
Pagrindinės Tianji savybės
Svetainės analitika
Sekite puslapio peržiūras, unikalius lankytojus, nukreipimo šaltinius ir UTM parametrus, nepasikliaudami „Google Analytics“ arba nesiųsdami duomenų trečiosioms šalims.
Pasiekiamumo stebėjimas
Nuolat tikrink, ar tavo svetainės ir API yra pasiekiamos, ir gauk įspėjimą nedelsiant, kai paslauga nustoja veikti.
Serverio būsenos stebėjimas
Įdiek lengvąjį „Tianji reporterį“ į bet kurį serverį, kad transliuotum CPU, atminties, disko ir tinklo metrikas atgal į savo valdymo skydelį.
Išmanieji pranešimai
Nukreipk įspėjimus apie prastovas ir serverio problemas į Telegram, Slack, el. paštą, „webhook'us“ ir kitus kanalus iš vienos konfigūracijos.
OpenAPI prieiga
Visiškai dokumentuota REST API leidžia tau programiškai užklausti analitikos ir stebėjimo duomenis, skirtus individualizuotiems prietaisų skydeliams ar integracijoms.
Kodėl verta naudoti Tianji Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.