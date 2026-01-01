Įdiek Zabbix vienu spustelėjimu.
Verslo klasės atvirojo kodo stebėjimas tinklams, serveriams, programoms ir debesų paslaugoms vienoje vieningoje platformoje.
Rinkis VPS planą Zabbix
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zabbix
„Zabbix“ yra įmonės lygio atvirojo kodo stebėsenos sprendimas, kuriuo pasitiki NASA, „Salesforce“ ir dešimtys tūkstančių organizacijų, skirtas stebėti tinklų, serverių, virtualiųjų mašinų, konteinerių ir debesies paslaugų būklę. Viena „Zabbix“ instancija gali surinkti dešimtis tūkstančių metrikų per sekundę per agentus, SNMP, IPMI, JMX, HTTP patikras ir pasirinktinius scenarijus, o tada aptikti anomalijas naudojant šabloninius paleidiklius, eskalavimo taisykles ir išsamius prietaisų skydelius.
Savarankiškai talpinant „Zabbix“ savo VPS serveryje, kiekviena metrika, įvykis ir kredencialai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už licencijas kiekvienam hostui ar duomenų išėjimo mokesčių. Komplekte esanti „PostgreSQL“ duomenų bazė ir „Zabbix“ agentas suteikia jums visą stebėsenos paketą, paruoštą prijungti hostus vos tik baigus diegimą.
Pagrindinės Zabbix savybės
Agentas ir be agento
Rink metrikas naudodami vietinius Zabbix agentus, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet ir HTTP patikras, neįdiegiant programinės įrangos kiekviename stebimame įrenginyje.
Automatinis aptikimas
Atrask serverius, tinklo sąsajas, paslaugas ir virtualias mašinas automatiškai ir pritaikyk stebėjimo šablonus be rankinės konfigūracijos.
Lankstūs įspėjimai
Apibrėžk eskalavimo taisykles ir siųsk pranešimus į „Slack“, „Microsoft Teams“, „PagerDuty“, el. paštą, SMS ir žiniatinklio kabliukus, atsižvelgiant į svarbą ir gavėją.
Šabloninis stebėjimas
Šimtai paruoštų šablonų apima duomenų bazes, žiniatinklio serverius, Kubernetes, AWS, VMware ir tinklo įrangą, todėl naujų serverių prijungimas užtrunka minutes, o ne valandas.
Pritaikomi prietaisų skydeliai
Kurkite prietaisų skydelius su grafikais, žemėlapiais, populiariausių serverių valdikliais ir SLA ataskaitomis, pritaikytomis NOC operatoriams, kūrėjams ar vadovaujantiems suinteresuotiesiems asmenims.
Ilgalaikiai rodikliai
Saugokite istorinius duomenis ir apibendrintas tendencijas PostgreSQL duomenų bazėje, skirtus ilgalaikiam pajėgumų planavimui, įvykių poanalizei ir atitikties ataskaitoms.
Kodėl verta naudoti Zabbix Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.