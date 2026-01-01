Iki 69 % nuolaida AstrBot

Įdiek AstrBot vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo daugiaplatformis DI pokalbių roboto karkasas, jungiantis didelius kalbos modelius su tavo mėgstamiausiomis susirašinėjimo programėlėmis.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek AstrBot vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su AstrBot

„AstrBot“ yra galinga atvirojo kodo pokalbių roboto platforma, kuri sujungia didelius kalbos modelius ir populiarias susirašinėjimo programėles, įskaitant Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ir LINE. Turėdama daugiau nei 25 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji suteikia vieningą sistemą pokalbių dirbtinio intelekto patirtims kurti su daugiamodaliu palaikymu, žinių bazėmis, agentų smėlio dėže saugiam kodo vykdymui ir MCP (Model Context Protocol) integracija.

Savo VPS serveryje talpindami „AstrBot“, išlaikote savo API raktus, pokalbių istoriją ir žinių bazės duomenis visiškai privačius. Su daugiau nei 1 000 bendruomenės įskiepių, kuriuos galima įdiegti iš integruotos parduotuvės, ir žiniatinklio vartotojo sąsaja konfigūravimui, gaunate įmonės lygio DI pokalbių roboto infrastruktūrą, nepriklausydami nuo trečiųjų šalių teikiamų paslaugų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės AstrBot savybės

Daugiaplatformis pranešimų siuntimas

Prijunkite vieną „AstrBot“ diegimą prie „Telegram“, „Discord“, „Slack“, „WeChat“, „QQ“, „DingTalk“, „Feishu“, „LINE“ ir kitų platformų vienu metu.

Įskiepių parduotuvė

Įdiek daugiau nei 1 000 bendruomenės įskiepių vienu paspaudimu, kad išplėstum galimybes – moderavimo įrankiai, planuokliai, integracijos ir dar daugiau.

Agento smėlio dėžė

Saugiai vykdyti kodą izoliuotoje smėlio dėžėje pokalbių metu, įgalinant galingus agentinius darbo procesus, neatskleidžiant pagrindinės sistemos.

Žinyno pagalba

Prijunk pasirinktines žinių bazes savo robotams, kad jie atsakytų į klausimus, pagrįstus tavo dokumentais ir duomenimis, o ne bendraisiais mokymo duomenimis.

MCP integracija

Modelio konteksto protokolo palaikymas leidžia AstrBot naudoti išorinius įrankius ir duomenų šaltinius, atrakinant pažangius agentinius veiksmus už paprasto pokalbio ribų.

Kodėl verta naudoti AstrBot Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

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