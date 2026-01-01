Įdiek AstrBot vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo daugiaplatformis DI pokalbių roboto karkasas, jungiantis didelius kalbos modelius su tavo mėgstamiausiomis susirašinėjimo programėlėmis.
Rinkis VPS planą AstrBot
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AstrBot
„AstrBot“ yra galinga atvirojo kodo pokalbių roboto platforma, kuri sujungia didelius kalbos modelius ir populiarias susirašinėjimo programėles, įskaitant Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ir LINE. Turėdama daugiau nei 25 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji suteikia vieningą sistemą pokalbių dirbtinio intelekto patirtims kurti su daugiamodaliu palaikymu, žinių bazėmis, agentų smėlio dėže saugiam kodo vykdymui ir MCP (Model Context Protocol) integracija.
Savo VPS serveryje talpindami „AstrBot“, išlaikote savo API raktus, pokalbių istoriją ir žinių bazės duomenis visiškai privačius. Su daugiau nei 1 000 bendruomenės įskiepių, kuriuos galima įdiegti iš integruotos parduotuvės, ir žiniatinklio vartotojo sąsaja konfigūravimui, gaunate įmonės lygio DI pokalbių roboto infrastruktūrą, nepriklausydami nuo trečiųjų šalių teikiamų paslaugų.
Pagrindinės AstrBot savybės
Daugiaplatformis pranešimų siuntimas
Prijunkite vieną „AstrBot“ diegimą prie „Telegram“, „Discord“, „Slack“, „WeChat“, „QQ“, „DingTalk“, „Feishu“, „LINE“ ir kitų platformų vienu metu.
Įskiepių parduotuvė
Įdiek daugiau nei 1 000 bendruomenės įskiepių vienu paspaudimu, kad išplėstum galimybes – moderavimo įrankiai, planuokliai, integracijos ir dar daugiau.
Agento smėlio dėžė
Saugiai vykdyti kodą izoliuotoje smėlio dėžėje pokalbių metu, įgalinant galingus agentinius darbo procesus, neatskleidžiant pagrindinės sistemos.
Žinyno pagalba
Prijunk pasirinktines žinių bazes savo robotams, kad jie atsakytų į klausimus, pagrįstus tavo dokumentais ir duomenimis, o ne bendraisiais mokymo duomenimis.
MCP integracija
Modelio konteksto protokolo palaikymas leidžia AstrBot naudoti išorinius įrankius ir duomenų šaltinius, atrakinant pažangius agentinius veiksmus už paprasto pokalbio ribų.
Kodėl verta naudoti AstrBot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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