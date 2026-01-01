Įdiek WebThings Gateway vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo Daikto interneto vartai, skirti išmaniesiems namų įrenginiams vienyti ir valdyti iš privačios žiniatinklio valdymo panelės.
Rinkis VPS planą WebThings Gateway
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WebThings Gateway
„WebThings Gateway“ yra atvirojo kodo „Web of Things“ specifikacijos diegimas, iš pradžių sukurtas „Mozilla“ ir dabar prižiūrimas „WebThings“ bendruomenės. Jis sujungia išmaniuosius namų įrenginius iš skirtingų ekosistemų į vieną privatų prietaisų skydelį, pateikdamas kiekvieną įrenginį kaip „Web Thing“ su standartine HTTP ir WebSocket API.
Paleidus „WebThings Gateway“ savo VPS, įrenginio duomenys, automatizavimo taisyklės ir priedų konfigūracija lieka visiškai atokiau nuo tiekėjų debesų. Sąsaja palaiko MQTT ir IP pagrindu veikiančius protokolus iš karto, o „Zigbee“, „Z-Wave“ ir „Bluetooth“ priedai lieka prieinami vartotojams, kurie suporuoja VPS su nuotoliniu tiltu arba suderinama aparatine įranga.
Pagrindinės WebThings Gateway savybės
Web of Things API
Kiekvienas prijungtas įrenginys pasiekiamas per standartinę HTTP ir WebSocket Web Things API, skirtą naudoti skriptuose, prietaisų skydeliuose ir trečiųjų šalių programėlėse.
Vizualinė taisyklių sistema
Vilkimo ir metimo taisyklų redaktorius leidžia susieti paleidiklius ir veiksmus bet kuriame prijungtame įrenginyje, nerašant kodo.
Priedų ekosistema
Įdiek adapterius, skirtus MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtualiems jutikliams ir dešimtims kitų iš integruoto priedų katalogo.
Privatu nuo pat pradžių
Visi įrenginio duomenys, žurnalai ir automatizavimas lieka tavo VPS, be tiekėjo paskyros, telemetrijos ir debesies relės.
Patalpų planas ir žurnalai
Išdėstyk įrenginius pasirinktame patalpų plane ir peržiūrėk istorinius jutiklių duomenis naudodamas integruotą žurnalų peržiūros programą gedimams šalinti.
Balso ir HTTPS prieiga
Pasirenkamas tuneliavimas, HTTPS ir integracijos su balso asistentais leidžia saugiai pasiekti šliuzą iš bet kurios vietos.
Kodėl verta naudoti WebThings Gateway Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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