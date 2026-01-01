Įdiek WireMock vienu spustelėjimu.
Pramonės standartus atitinkantis HTTP API imitacinis serveris, skirtas REST paslaugoms imituoti, kraštutiniams atvejams testuoti ir lygiagrečiam kūrimui.
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Ką gali kurti su WireMock
WireMock yra atvirojo kodo HTTP API simuliatorius, kuris leidžia inžinerijos komandoms pakeisti tikras paslaugas programuojamais maketais. Apibrėžkite stabus per REST API arba JSON failus, suderinkite gaunamas užklausas pagal URL, antraštes, užklausos parametrus, slapukus arba turinį ir grąžinkite dinaminius atsakymus, sugeneruotus naudojant Handlebars šablonus. Įrašykite realų srautą ir atkurkite jį vėliau, kad atkartotumėte gamybos scenarijus neprisijungus.
Savarankiškas WireMock talpinimas savo VPS serveryje suteikia kiekvienai komandai bendrą maketavimo aplinką sutarčių testavimui, demonstraciniams duomenims, trečiųjų šalių API pakaitalams ir chaoso scenarijams, tokiems kaip vėlavimo įterpimas arba neteisingai suformuoti duomenų paketai. Nuolatiniai diskai išlaiko jūsų susiejimo apibrėžimus, atsakymų failus ir pasirinktinius plėtinius nepaliestus per pakartotinius diegimus, kad jūsų testavimo priemonės keliautų kartu su serveriu.
Pagrindinės WireMock savybės
Lankstus užklausų suderinimas
Suderinkite gaunamas HTTP užklausas su URL šablonais, antraštėmis, užklausos parametrais, slapukais ir JSON arba XML turiniu, kad būtų galima tiksliai parinkti imitaciją.
Dinamiškas atsako šablonų kūrimas
Generuok atsakymus realiuoju laiku, naudojant Handlebars šablonus ir turint prieigą prie užklausos duomenų, atsitiktinių reikšmių, datų ir pasirinktinių pagalbinių funkcijų.
Įrašyti ir atkurti
Užfiksuok tiesioginį srautą iš realaus šaltinio ir vėliau atkurk įrašytas sąveikas, kad atkurtum scenarijus be tinklo priklausomybių.
Gedimų ir vėlavimo simuliavimas
Įterpk konfigūruojamus vėlavimus, nutrūkusius ryšius ir neteisingai suformuotas duomenų siuntas, kad patikrintum, kaip tavo programa tvarkosi su nepatikimomis žemesnio lygio paslaugomis.
Būsenos scenarijai
Modeliuok daugiapakopius procesus naudodamas būsenų automatus, kad tas pats galinis taškas galėtų grąžinti skirtingus atsakymus, priklausomai nuo ankstesnių sąveikų.
Administratoriaus REST API
Naudodami administravimo API, gali programiškai valdyti šablonus, užklausų žurnalus, scenarijus ir įrašus, skirtus CI/CD automatizavimui ir įrankių integracijoms.
Kodėl verta naudoti WireMock Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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