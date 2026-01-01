Iki 69 % nuolaida WireMock

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Pramonės standartus atitinkantis HTTP API imitacinis serveris, skirtas REST paslaugoms imituoti, kraštutiniams atvejams testuoti ir lygiagrečiam kūrimui.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek WireMock vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su WireMock

WireMock yra atvirojo kodo HTTP API simuliatorius, kuris leidžia inžinerijos komandoms pakeisti tikras paslaugas programuojamais maketais. Apibrėžkite stabus per REST API arba JSON failus, suderinkite gaunamas užklausas pagal URL, antraštes, užklausos parametrus, slapukus arba turinį ir grąžinkite dinaminius atsakymus, sugeneruotus naudojant Handlebars šablonus. Įrašykite realų srautą ir atkurkite jį vėliau, kad atkartotumėte gamybos scenarijus neprisijungus.

Savarankiškas WireMock talpinimas savo VPS serveryje suteikia kiekvienai komandai bendrą maketavimo aplinką sutarčių testavimui, demonstraciniams duomenims, trečiųjų šalių API pakaitalams ir chaoso scenarijams, tokiems kaip vėlavimo įterpimas arba neteisingai suformuoti duomenų paketai. Nuolatiniai diskai išlaiko jūsų susiejimo apibrėžimus, atsakymų failus ir pasirinktinius plėtinius nepaliestus per pakartotinius diegimus, kad jūsų testavimo priemonės keliautų kartu su serveriu.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės WireMock savybės

Lankstus užklausų suderinimas

Suderinkite gaunamas HTTP užklausas su URL šablonais, antraštėmis, užklausos parametrais, slapukais ir JSON arba XML turiniu, kad būtų galima tiksliai parinkti imitaciją.

Dinamiškas atsako šablonų kūrimas

Generuok atsakymus realiuoju laiku, naudojant Handlebars šablonus ir turint prieigą prie užklausos duomenų, atsitiktinių reikšmių, datų ir pasirinktinių pagalbinių funkcijų.

Įrašyti ir atkurti

Užfiksuok tiesioginį srautą iš realaus šaltinio ir vėliau atkurk įrašytas sąveikas, kad atkurtum scenarijus be tinklo priklausomybių.

Gedimų ir vėlavimo simuliavimas

Įterpk konfigūruojamus vėlavimus, nutrūkusius ryšius ir neteisingai suformuotas duomenų siuntas, kad patikrintum, kaip tavo programa tvarkosi su nepatikimomis žemesnio lygio paslaugomis.

Būsenos scenarijai

Modeliuok daugiapakopius procesus naudodamas būsenų automatus, kad tas pats galinis taškas galėtų grąžinti skirtingus atsakymus, priklausomai nuo ankstesnių sąveikų.

Administratoriaus REST API

Naudodami administravimo API, gali programiškai valdyti šablonus, užklausų žurnalus, scenarijus ir įrašus, skirtus CI/CD automatizavimui ir įrankių integracijoms.

Kodėl verta naudoti WireMock Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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