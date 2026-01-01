Logto įdiegimas vienu spustelėjimu.
Išsami tapatybės ir autentifikavimo platforma su OAuth 2.0, OIDC ir įmonės SSO palaikymu.
Rinkis VPS planą Logto
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Logto
Logto yra moderni tapatybės ir prieigos valdymo platforma, kuri suteikia visą autentifikavimo infrastruktūrą interneto, mobiliosioms ir API programoms. Ji palaiko OAuth 2.0, OpenID Connect ir SAML iš karto, su iš anksto sukurtais prisijungimo vartotojo sąsajos komponentais, socialinio prisijungimo integracijomis, MFA ir vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrole – kad komandos galėtų pridėti gamybinio lygio autentifikavimą, nekurdamos jo nuo nulio.
Talpinant Logto savo VPS serveryje, gauni neribotą vartotojų skaičių už fiksuotą kainą, visišką duomenų suverenumą dėl kredencialų ir sesijos duomenų bei lankstumą atitikti duomenų buvimo vietos ar atitikties reikalavimus, kurių trečiųjų šalių autentifikavimo paslaugos negali patenkinti.
Pagrindinės Logto savybės
OAuth 2.0 ir OIDC
Pramonės standartų protokolai, skirti programoms ir API apsaugoti, nereikalaujant rašyti individualios autentifikavimo logikos.
Socialinių prisijungimų integracijos
Pridėk Google, GitHub, Microsoft ir dešimtis kitų socialinių paslaugų teikėjų prie bet kurios programos su minimalia konfigūracija.
Daugiafaktorė autentifikacija
Apsaugokite paskyras naudodami TOTP, SMS ir el. pašto OTP daugiapakopę autentifikaciją bei prisijungimą be slaptažodžio.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Apibrėžkite vaidmenis, teises ir apimtis, kad tiksliai kontroliuotumėte, ką gali pasiekti kiekvienas vartotojas ar programa.
Organizacijos valdymas
Palaiko daugiatinkles SaaS programas su integruotomis organizacijos ir komandos struktūromis bei SSO kiekvienai organizacijai.
Kodėl verta naudoti Logto Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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