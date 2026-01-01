Įdiek TiddlyWiki vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo netiesinė asmeninė užrašinė, skirta informacijos fiksavimui, organizavimui ir dalijimuisi savaip.
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Ką gali kurti su TiddlyWiki
TiddlyWiki yra unikali atvirojo kodo wiki, kuri viską saugo kaip atskirus vienetus, vadinamus tiddleriais – užrašus, užduotis, paveikslėlius, kodo fragmentus ir bet kokią kitą informaciją. Skirtingai nei hierarchiniai užrašų darymo įrankiai, tiddleriai gali būti laisvai susieti, žymėti žymėmis ir įterpti, todėl tavo žinių bazė auga organiškai, neįspraudžiant turinio į aplankus ar kategorijas.
Savo TiddlyWiki talpinimas VPS serveryje išlaiko tavo užrašus ir asmeninę žinių bazę visiškai privačią ir pasiekiamą iš bet kurios naršyklės. Šis diegimas paleidžia TiddlyWiki serverio režimu, užtikrindamas sinchronizavimą tarp kelių įrenginių ir nuolatinę saugyklą, palaikomą pavadinto tomo – todėl tavo tiddleriai niekada nepasimeta tarp konteinerio perkrovimų.
Pagrindinės TiddlyWiki savybės
Nelinijinė užrašų struktūra
Tiddlers laisvai susieja ir įterpia vienas kitą, kad galėtum sukurti žinių grafiką, neįspraustas į griežtus aplankus ar hierarchijas.
Žymėjimas ir filtravimas
Pažymėk bet kurį „tiddlerį“ ir naudok galingą filtravimo kalbą, kad sukurtum dinaminius sąrašus, lenteles ir rodinius, kurie automatiškai atsinaujina, kai pridedi turinio.
Vikitekstas ir makrokomandos
„TiddlyWiki“ žymėjimo kalba palaiko perkėlimą, makrokomandas ir pasirinktinius valdiklius, kad galėtum kurti šablonus ir daugkartinio naudojimo komponentus visame savo wiki.
Nuolatinis serverio režimas
Veikiantis su Node.js, šis diegimas nedelsiant išsaugo kiekvieną pakeitimą diske, todėl tavo užrašai yra patvarūs ir pasiekiami iš bet kurio įrenginio su naršykle.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk TiddlyWiki naudodamas papildinius, skirtus Markdown atvaizdavimui, kodo sintaksės paryškinimui, kanban lentoms, diagramoms ir daugeliui kitų funkcijų iš papildinių bibliotekos.
Kodėl verta naudoti TiddlyWiki Hostinger platformoje
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Integruota Docker tvarkyklė
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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