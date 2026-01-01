Iki 69 % nuolaida Grav

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Greita, moderni plokščiafailė TVS, nereikalaujanti duomenų bazės – tik „Markdown“ failai, „Twig“ šablonai ir įskiepių ekosistema.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Grav vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Grav

Grav yra moderni plokščių failų TVS, kuri visą turinį saugo kaip „Markdown“ failus failų sistemoje, visiškai atsisakant duomenų bazės. Sukurta naudojant PHP su „Twig“ šablonų kūrimu, ji užtikrina greitą puslapių įkėlimą per failais pagrįstą talpyklą, integruotą administratoriaus skydelį netechniniams redaktoriams ir daugiau nei 300 įskiepių formoms, SEO, paieškai ir daugiakalbiam turiniui.

Savarankiškas „Grav“ talpinimas tavo VPS reiškia, kad atsarginės kopijos yra tokios pat paprastos kaip aplanko kopijavimas, versijų kontrolę natūraliai tvarko „Git“, ir nėra duomenų bazės ryšio apribojimų, užklausų optimizavimo galvos skausmų arba atskirų atsarginių kopijų kūrimo užduočių – tik failai ir tavo programa, veikianti tavo valdomoje aparatinėje įrangoje.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Grav savybės

Nereikia duomenų bazės

Visas turinys yra saugomas kaip „Markdown“ failai, pašalinant poreikį duomenų bazės sąrankai, ryšio telkimui ar užklausų optimizavimui įprastoms svetainės apkrovoms.

Integruotas „WordPress“ Skydas

Tvarkyk puslapius, temas, įskiepius ir vartotojų paskyras naudodamiesi patogia žiniatinklio sąsaja, neliesdami komandų eilutės arba tiesiogiai neredaguodami failų.

Turtinga įskiepių ekosistema

Daugiau nei 300 įskiepių apima formas, daugiakalbį palaikymą, paiešką, SEO, paveikslėlių optimizavimą ir dar daugiau – juos įdiegti gali vienu paspaudimu iš administravimo skydelio.

Pritaikytas Git turinys

Failais pagrįsta architektūra leidžia visą svetainę – turinį, konfigūraciją ir kodą – sekti Git sistemoje automatizuotiems diegimams ir pakeitimų istorijai.

Twig šablonų kūrimas

Kurk visiškai individualizuotas temas, naudodamas Twig šablonų variklį, turėdamas prieigą prie galingos turinio API, taksonomijos sistemos ir medijos srauto.

Kodėl verta naudoti Grav Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
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