Įdiek Grav vienu spustelėjimu.
Greita, moderni plokščiafailė TVS, nereikalaujanti duomenų bazės – tik „Markdown“ failai, „Twig“ šablonai ir įskiepių ekosistema.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Grav
Grav yra moderni plokščių failų TVS, kuri visą turinį saugo kaip „Markdown“ failus failų sistemoje, visiškai atsisakant duomenų bazės. Sukurta naudojant PHP su „Twig“ šablonų kūrimu, ji užtikrina greitą puslapių įkėlimą per failais pagrįstą talpyklą, integruotą administratoriaus skydelį netechniniams redaktoriams ir daugiau nei 300 įskiepių formoms, SEO, paieškai ir daugiakalbiam turiniui.
Savarankiškas „Grav“ talpinimas tavo VPS reiškia, kad atsarginės kopijos yra tokios pat paprastos kaip aplanko kopijavimas, versijų kontrolę natūraliai tvarko „Git“, ir nėra duomenų bazės ryšio apribojimų, užklausų optimizavimo galvos skausmų arba atskirų atsarginių kopijų kūrimo užduočių – tik failai ir tavo programa, veikianti tavo valdomoje aparatinėje įrangoje.
Pagrindinės Grav savybės
Nereikia duomenų bazės
Visas turinys yra saugomas kaip „Markdown“ failai, pašalinant poreikį duomenų bazės sąrankai, ryšio telkimui ar užklausų optimizavimui įprastoms svetainės apkrovoms.
Integruotas „WordPress“ Skydas
Tvarkyk puslapius, temas, įskiepius ir vartotojų paskyras naudodamiesi patogia žiniatinklio sąsaja, neliesdami komandų eilutės arba tiesiogiai neredaguodami failų.
Turtinga įskiepių ekosistema
Daugiau nei 300 įskiepių apima formas, daugiakalbį palaikymą, paiešką, SEO, paveikslėlių optimizavimą ir dar daugiau – juos įdiegti gali vienu paspaudimu iš administravimo skydelio.
Pritaikytas Git turinys
Failais pagrįsta architektūra leidžia visą svetainę – turinį, konfigūraciją ir kodą – sekti Git sistemoje automatizuotiems diegimams ir pakeitimų istorijai.
Twig šablonų kūrimas
Kurk visiškai individualizuotas temas, naudodamas Twig šablonų variklį, turėdamas prieigą prie galingos turinio API, taksonomijos sistemos ir medijos srauto.
Kodėl verta naudoti Grav Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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