Įdiek Syncthing vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tarpusavio failų sinchronizavimas, kuris saugo tavo duomenis privačius ir užšifruotus visuose įrenginiuose.
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Ką gali kurti su Syncthing
Syncthing yra decentralizuotas failų sinchronizavimo įrankis, kuris nuolat sinchronizuoja failus tarp tavo įrenginių be jokio centrinio serverio. Visi duomenys lieka tavo įrenginiuose ir yra perduodami naudojant TLS šifravimą bei tobulą persiuntimo slaptumą – jokio debesies tarpininko, nereikia jokios paskyros.
Patalpinus Syncthing VPS serveryje, sukuriamas nuolatinis sinchronizavimo mazgas, kuris veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, užtikrinant, kad visi tavo įrenginiai būtų atnaujinti, net kai kai kurie yra neprisijungę. Su aplankų versijavimo, konfliktų valdymo ir įvairių platformų klientų palaikymu, Syncthing yra privatumą teikianti alternatyva Dropbox ir Google Drive.
Pagrindinės Syncthing savybės
Nėra centrinio serverio
Failai sinchronizuojami tiesiogiai tarp tavo įrenginių, nenaudojant trečiųjų šalių debesų saugyklos, todėl tavo duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje.
End-to-end šifravimas
Visi duomenų perdavimai naudoja TLS su tobula persiuntimo paslaptimi, todėl tavo failai negali būti perimti ar perskaityti niekieno kito.
Lankstūs aplankų režimai
Konfigūruok aplankus kaip tik siuntimo, tik gavimo arba dvipusius, kad tiksliai kontroliuotum, kaip duomenys juda tarp įrenginių.
Failų versijavimas
Saugokite pakeistų ar ištrintų failų istorines versijas, naudodami konfigūruojamas saugojimo taisykles, kad galėtumėte atkurti po atsitiktinių pakeitimų.
Daugiaplatformiai klientai
Vietinės programos, skirtos Linux, Windows, macOS ir Android, sinchronizuoja kiekvieną įrenginį iš vieno nuolatinio VPS mazgo.
Kodėl verta naudoti Syncthing Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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