Įdiek SigNoz vienu spustelėjimu.
OpenTelemetry pagrindu veikianti APM, kuri apjungia paskirstytąsias trasas, metrikas ir žurnalus vienoje atvirojo kodo platformoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SigNoz
„SigNoz“ yra visaapimanti atvirojo kodo stebėjimo platforma, sukurta naudojant „OpenTelemetry“. Ji pakeičia kelis atskirus įrankius – sekimo posistemį, metrikų saugyklą ir žurnalų agregatorių – viena programa, kuri susieja visus tris signalus vienoje vartotojo sąsajoje. Inžinieriai gali pereiti nuo lėto sekimo tiesiai prie susijusių žurnalų ir infrastruktūros metrikų, neperjungdami skirtukų ar rankiniu būdu nesujungdami duomenų.
Skirtingai nei SaaS APM tiekėjai, „SigNoz“ savarankiškas talpinimas jūsų VPS serveryje leidžia visus telemetrijos duomenis laikyti jūsų valdomoje infrastruktūroje, be trečiųjų šalių nustatytų mokesčių už vartotoją ar duomenų saugojimo apribojimų. „ClickHouse“ duomenų saugojimo variklis užtikrina greitas užklausas net esant dideliam duomenų kiekiui, o natūralus „OpenTelemetry“ palaikymas reiškia, kad bet kuri „OTel“ instrumentuota paslauga siunčia duomenis be konkretaus tiekėjo SDK.
Pagrindinės SigNoz savybės
Paskirstytasis atsekimas
Vizualizuok visą užklausų eigą tarp paslaugų, naudodamas liepsnų grafikus, span detales ir P50/P95/P99 vėlavimo suskirstymus.
Metrikų stebėjimas
Surinkti ir užklausti infrastruktūros ir programų metrikas per OpenTelemetry, su integruotais prietaisų skydeliais ir įspėjimo taisyklėmis.
Žurnalų valdymas
Centralizuoti žurnalus iš visų paslaugų, filtruoti pagal sekimo kontekstą ir vykdyti viso teksto paieškas be atskiro žurnalų steko.
Koreliuoti signalai
Nuo lėto sekimo pereik prie susijusių žurnalų ir serverio metrikų vienu paspaudimu – be jokio rankinio koreliavimo tarp atskirų įrankių.
OpenTelemetry natyvus
Bet kokia paslauga, jau instrumentuota su OTel SDK, nedelsiant siunčia duomenis į SigNoz, be tiekėjo priklausomybės ar pasirinktinių agentų.
Integruotas įspėjimas
Nustatyk slenksčio ir anomalijų įspėjimus bet kokiam metrikos ar sekimo signalui ir nukreipk pranešimus į Slack, PagerDuty ar žiniatinklio kabliukus.
Kodėl verta naudoti SigNoz Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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