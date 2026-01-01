Iki 69 % nuolaida SigNoz

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OpenTelemetry pagrindu veikianti APM, kuri apjungia paskirstytąsias trasas, metrikas ir žurnalus vienoje atvirojo kodo platformoje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SigNoz vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SigNoz

„SigNoz“ yra visaapimanti atvirojo kodo stebėjimo platforma, sukurta naudojant „OpenTelemetry“. Ji pakeičia kelis atskirus įrankius – sekimo posistemį, metrikų saugyklą ir žurnalų agregatorių – viena programa, kuri susieja visus tris signalus vienoje vartotojo sąsajoje. Inžinieriai gali pereiti nuo lėto sekimo tiesiai prie susijusių žurnalų ir infrastruktūros metrikų, neperjungdami skirtukų ar rankiniu būdu nesujungdami duomenų.

Skirtingai nei SaaS APM tiekėjai, „SigNoz“ savarankiškas talpinimas jūsų VPS serveryje leidžia visus telemetrijos duomenis laikyti jūsų valdomoje infrastruktūroje, be trečiųjų šalių nustatytų mokesčių už vartotoją ar duomenų saugojimo apribojimų. „ClickHouse“ duomenų saugojimo variklis užtikrina greitas užklausas net esant dideliam duomenų kiekiui, o natūralus „OpenTelemetry“ palaikymas reiškia, kad bet kuri „OTel“ instrumentuota paslauga siunčia duomenis be konkretaus tiekėjo SDK.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SigNoz savybės

Paskirstytasis atsekimas

Vizualizuok visą užklausų eigą tarp paslaugų, naudodamas liepsnų grafikus, span detales ir P50/P95/P99 vėlavimo suskirstymus.

Metrikų stebėjimas

Surinkti ir užklausti infrastruktūros ir programų metrikas per OpenTelemetry, su integruotais prietaisų skydeliais ir įspėjimo taisyklėmis.

Žurnalų valdymas

Centralizuoti žurnalus iš visų paslaugų, filtruoti pagal sekimo kontekstą ir vykdyti viso teksto paieškas be atskiro žurnalų steko.

Koreliuoti signalai

Nuo lėto sekimo pereik prie susijusių žurnalų ir serverio metrikų vienu paspaudimu – be jokio rankinio koreliavimo tarp atskirų įrankių.

OpenTelemetry natyvus

Bet kokia paslauga, jau instrumentuota su OTel SDK, nedelsiant siunčia duomenis į SigNoz, be tiekėjo priklausomybės ar pasirinktinių agentų.

Integruotas įspėjimas

Nustatyk slenksčio ir anomalijų įspėjimus bet kokiam metrikos ar sekimo signalui ir nukreipk pranešimus į Slack, PagerDuty ar žiniatinklio kabliukus.

Kodėl verta naudoti SigNoz Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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